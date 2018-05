L’ex-chef de la commission électorale de Sébastopol a déclaré que ce n’est pas intéressé par l’opinion de l’UE

SÉBASTOPOL, le 14 mai. /TASS/. L’ancien président de la ville de Sébastopol à la commission électorale Alexandre Coqs, pendant l’organisation de l’élection du président de la Russie à Sébastopol, en réponse à son inclusion dans la liste des sanctions de l’UE a déclaré que ne l’intéresse pas, comme à l’étranger évaluent son travail. À ce sujet lundi TASS le service de presse de la commission électorale de sébastopol.

Le conseil de l’union Européenne le 14 mai introduit dans la liste des cinq membres de l’избиркомов de la Crimée et de Sébastopol, qui sont responsables de l’organisation de l’élection du président de la fédération de RUSSIE en 2018. La liste comprend le chef adjoint de la commission électorale de la Crimée Inna Guzeyeva, secrétaire de la commission Natalia Безрученко, l’ancien président de la commission électorale de Sébastopol Alexandre Coqs, son adjoint Miroslav Pogorelov, ainsi que le secrétaire de la commission Anastasia Капранова.

« La ville de Sébastopol – une partie intégrante de la fédération de RUSSIE, la ville d’importance fédérale, j’ai testé et je suis fiers de ce que j’avais à diriger la ville de Sébastopol par la commission électorale lors de la préparation de l’élection du président de la fédération de RUSSIE, pour moi c’est un grand honneur, et, comme dit précédemment, je ne suis absolument pas intéressés à la façon de mon travail, en tant que évaluent en dehors du territoire de la fédération de RUSSIE. L’essentiel est de servir son pays », cité Grand dans le service de presse de la commission électorale.

Coqs , a démissionné de son propre gré à la fin d’avril 2018. Dans les postes de président de la commission électorale de sébastopol Coqs a organisé l’élection du gouverneur de la ville en 2017 et le président de la fédération de RUSSIE en 2018.

Le président de la crimée, de la commission électorale Mikhaïl Malychev, à son tour, estime que la décision de l’UE sur les sanctions indice du fait que le russe de la Crimée ont été qualitativement, sont organisées les élections du président de la fédération de RUSSIE. « Cela souligne le professionnalisme et le haut niveau de l’organisation de la commission électorale de la République de Crimée dans le visage de mon vice-président et le secrétaire, ainsi que l’ensemble de la commission en général », a – t-il dit TASS.

Selon lui, избиркоме de la république à des sanctions s’appliquent à l’humour. « Aucun de ces sanctions n’est pas bouleversé. J’ai, par exemple, depuis longtemps dans ces listes санкционных suis et prends tranquillement et avec humour. Donc pris maintenant les sanctions de l’UE [en ce qui concerne les membres de la commission électorale de la république] sont de la douceur de la pilule pour les représentants de l’Ukraine de la part de l’UE, juste qu’elles se sont calmées », estime Malychev.

La réunification de la Crimée avec la Russie

Le 11 mars 2014, le conseil Suprême de Crimée et de Sébastopol conseil sur fond de crise politique et le changement de pouvoir en Ukraine ont adopté la déclaration sur l’indépendance de la République Autonome de Crimée et de Sébastopol. Le 16 mars, sur la péninsule avec un taux de participation de plus de 80% est passé d’un référendum, dont les résultats pour la réunification avec la Russie ont voté 96,77% des électeurs de la République de Crimée et de 95,6% de Sébastopol. Le 18 mars a été signé le traité sur l’adoption de nouveaux sujets dans la composition de la fédération de RUSSIE. L’ukraine, les états-UNIS et l’Union européenne ont refusé de reconnaître l’indépendance de la Crimée et sa réunification avec la Russie.