SÉOUL, le 24 mai. /TASS/. Ancien membre britannique du groupe punk les Sex Pistols, le bassiste Glen Matlock se produira au festival de musique dans la zone démilitarisée à la frontière de la République de Corée et la RPDC. Cela a été rapporté jeudi les organisateurs du festival de la DMZ Peace Train, qui se tiendra du 21 au 24 juin.

Selon les organisateurs, Matlock, premier sorti en contact, en proposant gratuitement jouer en concert. Selon le rapport, le musicien a inspiré à cette étape de la réussite de la célébration du 27 avril sommet inter-coréen, pour la première fois en une décennie ont rencontré les dirigeants de la RPDC et la Corée du Sud.

L’ancien membre des Sex Pistols sera sur scène le dernier jour du festival. Attendu qu’il accomplira l’une des plus célèbres chansons du collectif Anarchy in the U. K., et jouera en collaboration avec les deux южнокорейскими des groupes punk – Crying Nut et No Brain.

Le comité d’organisation a également déclaré qu’il était initialement prévu d’inviter, le festival est aussi un groupe de musique de la RPDC, mais ils n’ont pas encore confirmé leur participation.

Zone démilitarisée est un man’, longeant réelle de la frontière. Sa longueur est de 241 kilomètre, la largeur de 4 km