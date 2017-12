L’exécution à saint-Pétersbourg toutes les symphonies de Beethoven en un jour entré dans le Livre des records de la Russie

SAINT-PÉTERSBOURG, le 27 décembre. /Corr. TASS Oleg Сердобольский/. L’exécution, dans un délai d’un jour tous les neuf symphonies de Ludwig van Beethoven, l’orchestre Symphonique de Saint-Pétersbourg sous le contrôle de l’artiste du peuple de la Russie Sergey Стадлера est entré dans le Livre des records de la Russie. La lettre officielle de confirmation de ce fait reçu de la rédaction du Livre des records de la Russie dans l’adresse de la salle de concert de l’organisation « saint-Pétersbourg-concert », qui comprend un orchestre.

« Sur présentation de la division de l’expertise редколлегией Livre des records de Russie a pris la décision sur la reconnaissance de la candidature officielle du record de la Russie. La rédaction vous souhaite la reconnaissance de vos réalisations, qui représente les russes, non pas simplement comme une créatrice de la nation, mais démontre la pensée créative et l’originalité de l’approche à la mise en œuvre des classiques », a déclaré dans une lettre.

Marathon musical, qui a duré 8 heures 3 minutes, est entré dans l’histoire comme « la plus longue philharmonique de concert avec le programme des œuvres d’un auteur à l’exécution d’un orchestre symphonique sous la direction d’un chef d’orchestre ». Cet événement a eu lieu le 26 novembre 2017 sur la scène Académique de la capella de Saint-Pétersbourg. Dans la lettre souligne que, chez les participants, un record du marathon, il ya la possibilité d’envoyer une demande dans le Livre des records de la CEI, le Livre des records de l’Europe et le Livre Guinness des records.

Assuré Stadler corr. TASS, dans ce projet « n’était pas de sportivité », il a continué la tradition de « l’automne de la musique marathons », née en 2014, lorsque, dans un délai d’un jour effectué tous les six symphonies de piotr Tchaïkovski. Le succès de ce concert a inspiré le chef d’orchestre et les musiciens de continuer ce projet, et l’année suivante les musiciens dans ce même volume joué de Brahms, un an plus tard, Mozart. « Pensons à l’avenir de cette tradition de ne pas violer », a déclaré Stadler.

L’orchestre symphonique de Saint-Pétersbourg créé Стадлером en décembre 2013. Le collectif agit sur les principales salles de concert de la ville, impliqué dans les grandes internationales, nationales et toute la ville événements, des festivals et des forums, exerce гастрольную activités. Face à l’orchestre d’un voyage à Moscou, où le 6 janvier ptrsbourgiens donnera un concert du nouvel an, dédié à la Russie.