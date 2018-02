WASHINGTON, le 27 février. /Corr. TASS Anton Manivelles/. L’accusation de la part du département d’état des états-UNIS dans les soi-disant échec de la астанинского du processus de règlement en Syrie fait partie de la guerre de l’information. Ainsi, l’énonciation américain d’etat, a commenté lundi le journaliste TASS directeur scientifique de l’Institut d’orientalisme de l’ (YVES) des PLAIES Vitaly Наумкин après le discours au Centre d’études de l’Eurasie, de la Russie et les pays d’Europe Orientale de l’université de Georgetown.

Les mots des états-UNIS à propos de l’échec астанинского du processus de « cela fait partie de la guerre de l’information à 100% », a déclaré l’expert. « Il n’est pas un bide, en mars sera une nouvelle réunion à Astana, je suis sûr qu’il sera très constructif, parce que là l’ordre du jour », explique – t-il.

Voir aussi







Que se passe en république Orientale,



Déclarations du chef du service de presse du département d’etat Heather Науэрт sur « l’échec de la астанинского processus de » Наумкин a appelé « la partie d’une campagne plus vaste, qui est déployée contre la Syrie et la Russie sur des accusations » des deux pays en apparaissant dans l’est, la situation. « Et absolument rien ne dit que les etats-UNIS ne sont pas prêts à en juger par tout, le combat avec un « Джебхат en-Нусрой » et ferment les yeux sur le fait que les militants de Huta constamment bombardent les quartiers de Damas, les victimes sont des civils. Même le russe à l’ambassade et d’autres objets ont subi des coups », – a dit l’expert.

Il a souligné que « le gouvernement syrien est marre de supporter cela ». « Une autre chose, comment le faire. Et si nous [la Russie] ont été dans l’un, comme on dit, les tranchées avec les américains, ont développé une stratégie, du moins, pour convaincre les combattants de cesser les combats, je pense que cela aurait sauvé la vie de tant de milliers de personnes », a conclu le Наумкин.

Le premier round de négociations sur la Syrie à Astana passé 23-24 janvier 2017. Un important résultat a été le début d’un processus de définition des groupes modérée de l’opposition armée, capable de négocier avec les autorités syriennes. La russie, la Turquie et l’Iran ont convenu de la création de la tripartite du groupe de contrôler le respect de la trêve dans le pays.

Orientale Gouta, contrôlée par les rebelles et se trouvant en état de siège des troupes gouvernementales, inclus dans la liste des zones деэскалации créés en vertu de l’accord du 4 mai dernier, entre les pays – garants d’un cessez-le-feu en Syrie: la Russie, l’Iran et la Turquie. Le secrétaire général de l’ONU, António Гутерриш a appelé à la cessation immédiate des hostilités dans l’est, pour la fourniture de l’aide humanitaire et d’évacuation des blessés.