MOSCOU, 21 mai. /TASS/. Les états-Unis est peu probable que bientôt commencent à retirer leurs troupes de la Syrie, ainsi que leur implication dans la région reste très élevé. Cette opinion a été exprimée lundi le directeur scientifique de l’Institut institut Vitaly Наумкин de la présentation du rapport du club de discussion international Valdaï », « la Russie au Moyen-Orient: l’harmonie de la polyphonie ».

Selon lui, le rôle des pouvoirs régionaux au Moyen-Orient se développe. « Mais, bien sûr, l’implication dans la région mondiaux des auteurs, reste très élevé, a Наумкин. – Et en dépit du fait que les états-UNIS d’aujourd’hui disent qu’ils sont de la Syrie bientôt s’en aller, leur présence est si grande, que j’ai c’est de ne pas croire ».

Auparavant, le président des états-UNIS, Donald Trump a déclaré que les troupes américaines « très bientôt » à quitter la Syrie, lorsque leur mission est terminée.

Le rapport du club de discussion international Valdaï « la Russie au Moyen-Orient: l’harmonie de la polyphonie » a été présenté lundi sur le site du club de Moscou. La tâche principale du rapport est d’analyser l’état actuel des choses au Moyen-Orient et le rôle de la Russie qu’elle joue aujourd’hui dans la région et peut jouer à l’avenir.

Les auteurs du rapport ont docteur en histoire, directeur scientifique du Centre d’études arabes et islamiques de l’Institut d’orientalisme de BLESSURES Irina Звягельская et d’un doctorat en histoire, directeur du Centre d’études arabes et islamiques de l’Institut d’orientalisme de BLESSURES Vassili Kouznetsov. Le guide des droits d’auteur d’une équipe réalisait docteur en sciences historiques, académicien Vitaly Наумкин.