SAINT-PÉTERSBOURG, le 19 mai. /TASS/. L’exposition « garder », qui deviendra le point culminant de la célébration du centenaire de l’éducation des musées dans les quatre anciens du roi, les résidences près de saint-Pétersbourg – Peterhof, tsarskoïe Selo, Pavlovsk et de Gatchina – sera présentée du 9 septembre au 24 octobre. Ce sujet TASS a rapporté samedi le directeur du musée – réserve naturelle (GMZ) « Pavlovsk » Foi Dementieva sur les champs XIII International du salon du livre, où elle a présenté les projets d’édition de l’institution.

« Les délais d’exposition [exposition] – du 9 septembre au 24 octobre. De la collection du MUSÉE d’état de Pavlovsk » serait de deux à trois douzaines de pièces, pas plus « percussion » des choses qui correspondent à dessein: nous donnons une véritable sculpture des centaures, quelques vases, montres anciennes, » – a déclaré Dementieva.

Le directeur du lycée technique du musée-réserve, s’exprimant sur le stand de TASS dans le cadre du salon du livre, a expliqué le concept de l’exposition qui se déploie dans l’espace Central de la salle d’exposition du Manège. « Ce sera le théâtre, le musée de projet – parfaite de la novation, personne ne travaillait pas, lorsque nous combinons les musées et le théâtre de la pratique », a – t-elle.

Selon elle, l’exposition sera d’accompagner le héros de fiction – la fille qui va raconter l’histoire des musées et « les histoires ». Sa voix « parleront » sur lui-même et les pièces à l’aide des technologies audiovisuelles.

Le siècle des musées en Russie et en Italie

À son centenaire quatre du musée-réserve ont travaillé à l’élaboration d’un ambitieux projet de « Siècle des musées », qui a officiellement ouvert le jour le 19 mai, quand, à Peterhof, a eu lieu la traditionnelle fête de la fontaine.

Spécial anniversaire du programme dans le cadre du projet aura lieu cette année non seulement en Russie mais aussi à l’étranger. En plus de l’exposition dans « l’Arène », à la fin de l’année dans le « cœur » de la Sicile – Palerme – aura lieu l’exposition « Cent chefs-d’œuvre de banlieue palais », pour lequel chacun des musées participants, sélectionnera les 25 pièces, dit TASS Dementieva. Parmi les objets les plus précieux du musée de Pavlovsk en Italie présentera service Севрской la manufacture, nous sont faits le roi français Louis XVI et la reine Marie-Антуанеттой de la grande princesse Marie Fedorovna. À l’exposition montrera également russe de la porcelaine, de la française et la médaille de bronze et les meubles anciens, faits sur le projet de l’architecte en chef de Pavlovsk André Voronikhin.

En mars 1918, le château et le parc des ensembles de Pavlovsk, de Peterhof, tsarskoïe selo, Gatchina et Oranienbaum (aujourd’hui gérées par le MUSÉE d’état « Peterhof »), anciennement appartenu à la famille royale, ont été nationalisées et transformé en musée complexes.