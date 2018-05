L’exposition à la 125e anniversaire de la naissance de l’artiste Hoan Miró se tiendra à Moscou

© AP Photo/Antonio Calanni

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. L’exposition « point de Départ », commémorant le 125e anniversaire de la naissance de l’artiste catalan Hoan Miró, se tiendra à Moscou. Cela a été rapporté mardi le service de presse Altmans Gallery, où s’ouvre l’exposition.

« Le 23 mai 2018 Altmans Gallery ouverture de l’exposition de Hoan Miró, consacrée à la 125e anniversaire de la naissance légendaire de l’artiste catalan », – dit dans le message.

L’exposition sera présentée à environ 20 lithographies de l’artiste, qui se rapportent à la dernière période de son œuvre, à partir des années 1960. Comme l’ont souligné le service de presse, au cours de cette période Miro a continué à éprouver des peintures et dessins techniques, constamment exposé les remettre en question dans leurs travaux.

Les organisateurs de l’exposition ont inspiré les mots Miro, qui a dit: « J’ai besoin d’un point de départ, qu’il s’agisse de la poussière ou un rayon de lumière. Cette image crée de nombreux autres, engendrant à leur tour, tous les nouveaux. Ainsi, un simple morceau de la corde peut devenir l’impulsion à la création du monde entier ». L’exposition « point de Départ », organisée avec l’appui de l’Institut Cervantes, se poursuivra jusqu’au 24 juin.

Joan Miró – peintre, sculpteur, céramiste et un calendrier, dont le travail est présenté dans les meilleurs musées à travers le monde. Il a étudié à l’École des beaux-arts de 1912 – à l’Académie Ghali à Barcelone. À partir de 1920, l’hiver a vécu à Paris, la participation à des artistes dadaïstes, en 1925, a dérapé à сюрреалистам. Travaillé en Espagne, en France et aux états-UNIS.

La galerie internationale Altmans Gallery a été fondée par les époux Egor et Christine Altman en novembre 2015. Ses filiales opèrent dans la ville de Tel-Aviv et Moscou. La galerie se spécialise dans la эстампах (гравюрных ou литографских impressions composites sur le papier) les célèbres artistes du XXE siècle – Marc Chagall, Salvador Dali, Pablo Picasso, Henri Matisse et Andy Warhol, Egon Schiele, Wassily Kandinsky, Yuri Норштейна et al.