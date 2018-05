L’exposition à la coupe du monde 2018 s’ouvre à la galerie Tretiakov

Publicité

Les visiteurs de la sculpture en bois A. A. Deyneki « les Joueurs » (1950) à l’exposition des sculptures d’1930-1990 années à partir de la réunion de la galerie Tretiakov, « de Football et pas seulement »

© Valery Шарифулин/TASS

Le directeur de la galerie d’État Tretiakov Зельфира Трегулова

© Valery Шарифулин/TASS

La sculpture en bronze est-à-dire A. Янсона-Манизера « Triple championne du monde de M, Исакова » (1949)

© Valery Шарифулин/TASS

La visiteuse photographie de bronze de la sculpture est-à-dire A. Янсона-Манизера « Баскетболистка » (1926)

© Valery Шарифулин/TASS

La visiteuse de la peinture A. A. Deyneki « Gardien » (1934)

© Valery Шарифулин/TASS

Sculpture en bronze S. A. Вахрамеева « Olga Корбут » (1973)

© Valery Шарифулин/TASS

Le visiteur à l’exposition d’œuvres sculpturales 1930-1990 années à partir de la réunion de la galerie Tretiakov, « de Football et pas seulement »

© Valery Шарифулин/TASS

Une sculpture de l’A. A. Deyneki « Relais » (1945)

© Valery Шарифулин/TASS

Animateur Vladislav Флярковский de sculptures en bronze M. S. Переяславца « Marathon » (1980)

© Valery Шарифулин/TASS

Une sculpture de l’A. G. Пологовой « Nageuse » (1973)

© Valery Шарифулин/TASS

La visiteuse à l’exposition d’œuvres sculpturales 1930-1990 années à partir de la réunion de la galerie Tretiakov, « de Football et pas seulement »

© Valery Шарифулин/TASS

La visiteuse à l’exposition d’œuvres sculpturales 1930-1990 années à partir de la réunion de la galerie Tretiakov, « de Football et pas seulement »

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 8 mai. /TASS/. La cérémonie solennelle d’ouverture de l’exposition « de Football et pas seulement » pour fêter la coupe du monde de football, s’est déroulée dans la galerie Tretiakov de la Crimée à l’Arbre le mardi.

« C’est une exposition qui se trouve dans plusieurs salles d’exposition de la galerie Tretiakov et qui tranquillement a saisi tout un grand espace sur les troisième et quatrième étages. Il est clair que l’idée de cette exposition a été подсказана la coupe du monde de football qui s’ouvre le 14 juin », a déclaré à l’ouverture, le directeur de la galerie Tretiakov Зельфира Трегулова. Selon elle, cette exposition est devenue non seulement une réponse à des événements sportifs, mais aussi la possibilité de réviser la collection de la galerie, en premier lieu la sculpture, mais aussi pittoresque.

« Et de penser que le thème du sport a été si important pour les artistes soviétiques. Qu’ils ont investi dans ces travaux, et pourquoi il est aujourd’hui intéressant », a ajouté le directeur de la galerie.

En remontant à l’antiquité

« En passant par эскпозиции, tu commences à comprendre que pour de nombreux artistes, ce thème a été l’occasion de traiter, d’analyser et de représenter une incroyable beauté du corps humain et de continuer ainsi многотысячелетнюю tradition, remontant à l’art antique », – a dit le Зельфира Трегулова.

D’autre part, selon elle, le sport dans les années 20-30 est devenu la propriété de tous et a été maintenu, parce que présente un nouveau concept de l’homme, qui doit être beau extérieurement et intérieurement. « Le mouvement des athlètes devenus une chose très importante, определявшей l’esthétique de l’art national des années 20 et 30, puis 60-70-80 années », a ajouté le directeur de la galerie.

Зельфира Трегулова souligné le travail « Gardien de but » d’Alexandre Deyneki, ce qui, selon elle, est le plus important de travail consacrée au football, et pas seulement dans le marché intérieur, mais aussi dans le monde de l’art du XXE siècle. « Ce travail est vu comme le football et le vol de gardien de but pourraient devenir pour Deyneki une source incroyable d’inspiration et lui a permis de créer l’une des plus emblématiques oeuvres dans leur carrière et dans l’histoire nationale de l’art du XXE siècle », a souligné Трегулова.

Les organisateurs s’attendent à ce que l’exposition se rendra un grand nombre de personnes. En outre, dans la période de la coupe du monde 2018 pour ceux qui ont un passeport de supporteur, l’entrée à l’exposition est gratuite.

« Nous travaillerons dans l’espace de Crimée de l’Arbre de deux pavillons, dont pour la première fois pour lui-même allons présenter VR-projets liés à l’art du XXE siècle. Chacun d’eux durer environ 5 minutes. Un programme serait liée à l’art de Natalia Gontcharova, le deuxième – Kazimir Malevitch », raconte le directeur de la galerie. Ces programmes donneront la possibilité non seulement de comprendre les caractéristiques de la créativité d’un artiste, mais de créer leur propre œuvre d’art, l’enregistrer et le mettre dans un « Instagram », ou l’envoyer à quelqu’un par e-mail.

Зельфира Трегулова a remercié ses collègues, qui ont aidé à réaliser ce projet.

Le curateur de l’exposition était la Larissa Бедретдинова. « Le focus de ce projet s’est avéré une sculpture sur le sport et les athlètes. Les tableaux complètent ces pièces », dit – elle à la cérémonie d’ouverture. Selon elle, au début du XXE siècle a été un véritable culte du sport, et pour les artistes de l’époque était сверхзадачей de saisir ce l’esprit de la modernité.

Le football et pas seulement

L’exposition présente une sculpturale et picturale de travail des années 1920-années 1990 à partir de la réunion de la galerie Tretiakov. Œuvres incluses dans la composition de l’exposition, se trouvent dans les salles d’exposition permanente, une partie des travaux est également représentée dans les salles du musée. Les visiteurs pourront voir rarement экспонирующиеся de l’art.

L’exposition permet de retracer la manière dont l’évolution des tendances dans l’union soviétique et russe de sport, quel type d’activité physique a été populaire à un moment ou un autre de la décennie. Les visiteurs montrent de « Saut à la perche » Ig M Чайкова, « Nageuse » A. G. Пологовой, « la Course sur le chemin de sable » I. Соанса, « Football » Oa B. Косткевича. Dans l’exposition sont également inclus des œuvres, qui ont longtemps été considérés comme sculpturale et pittoresque, un grand classique: « la jeune Fille à la rame » Ig D. Шадра, « Физкультурница » M. G Манизера, « les Joueurs de hockey » Ig M Чайкова, « Gardien de but » A. A. Deyneki, « Pushball » P. S. Lemaire, « la Fille avec le noyau A. N. Самохвалова. Le thème du sport se poursuit sur l’exposition « l’Art des années 2000 »: dans les travaux de « la joueuse de tennis. À partir d’un projet de « Musée de la nature » Oleg Kulik et Urangst Irène Corina vous pouvez voir les plus courants de cette période, le snowboard et le tennis.

Plus d’infos sur la façon dont l’histoire soviétique et russe des sports se traduisait dans les beaux-arts, vous pouvez apprendre à partir de l’audioguide, scandé le commentateur sportif Victor Гусевым. Il est disponible en téléchargement gratuit sur la plate-forme izi.travel.