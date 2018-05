L’exposition de l’anniversaire de Ludmila Петрушевской a ouvert à Moscou

MOSCOU, le 22 mai. /TASS/. L’exposition « Петрушествие », consacrée à l’occasion du 80e anniversaire de l’écrivain et dramaturge Ludmila Петрушевской, mardi s’ouvre au public dans le musée d’art moderne (ММОМА) sur Gogolevskaya boulevard, communique le service de presse du musée.

Ludmila Petrushevskaya visita personnellement à la cérémonie d’ouverture qui a eu lieu la veille. Dans le musée sont également venus à ses enfants, dont le fils, l’auteur de l’idée de l’exposition Fiodor Pavlov-A., petits-enfants, le directeur de ММОМА Basile Tsereteli, замруководителя du département de la culture de Moscou Vladimir Filippov, directeur général de la Мосгортура Basile de l’Enjeu. Le curateur de l’exposition a Anna Наринская, l’auteur – Katia Бочавар.

« Bien sûr, pour moi c’est une énorme surprise. Franchement, beaucoup de choses que je vois la première fois en 20 ans. Ils (commissaire d’exposition et auteur de l’exposition – env. TASS) покопались dans mes manuscrits. J’aimerais dire que ces expositions sont généralement après la mort, mais que cette vie – c’est très bien », dit – Petrushevskaya.

Elle a ajouté que, le 24 mai, elle offre une autre exposition – « c’Est juste петрушающе » dans le Centre de Giliarovskogo. Il y a des dessins à la « Пуськам бятым », les contes de fées sur un langage, des esquisses de costumes de scène et des décors. Aussi à l’exposition montrent des dessins animés sur les œuvres de Петрушевской et créés par celle-ci d’animation de la bande.

« Il y aura mes films animés que j’ai moi-même dessiné. Mal dessiné et très tordu écrits, mais vraiment sont. Je vous encourage à faire des dessins animés. Depuis le matin se leva, assis à l’ordinateur, la soirée s’est levé de l’ordinateur – et là vous l’avez, un héros cligna des yeux », – a dit le Petrushevskaya.

Des visites sur les lieux de Петрушевской

Le directeur général de Мосгортура Basile Ovchinnikov a dit que, dans un court laps de temps seront lancés trois visites sur les lieux de Ludmila Петрушевской. « Nous allons essayer de préparer trois petits sentiers de randonnées guidées de Moscou. « Петрушествие » – c’est la procession de Moscou, et des visites guidées à pied », dit – il.

L’enjeu a ajouté que des visites guidées auront lieu en juin, et les détails seront bientôt disponibles. « Avec la société izi.Travel à jamais dans l’histoire restera personnalisée par là encore des lieux Петрушевской, qui enregistreront les amis, les hommes de l’art et de la culture », a ajouté le pdg de la Мосгортура. Dans аудиоэкскурсиях seront cités par la chaîne des œuvres et des mémoires.

Le fils de Ludmila Петрушевской, conservateur, artiste et cinéaste Fedor Pavlov-A., qui a fait l’auteur de l’idée de l’exposition « Петрушествие », a souligné le rôle de l’hôtel « Métropole » dans la préparation de l’exposition.

« Tout d’abord, ce n’est pas un simple lien, elle est justifiée du fait que certaines personnes (Ludmila Petrushevskaya – env. TASS) sont nés dans cet hôtel, qui alors n’était pas un hôtel, et a été la Deuxième maison des Soviets. Tout cela est décrit à l’exposition. Hôtel « Metropol » – c’est notre pays natal, nid, nid familial, pour dire. Et il est très gentil et loyalement, prend en charge tout ce qui concerne Петрушевской », – a dit Pavlov-Andreevitch.

Chez Петрушевской

Les organisateurs de l’exposition ont recréé en ММОМА sur Gogolevskaya le boulevard de l’atmosphère artistique des œuvres Петрушевской, et une partie de l’espace tourné dans l’appartement de l’écrivain, dans lequel elle a vécu, travaillé et s’est entretenu avec ярчайшими les artistes de son temps.

À l’exposition le public n’est pas seulement imprégnés de l’humeur littéraire du monde Петрушевской, mais verront de travail modernes d’artistes russes et visité « петрушевском » le théâtre de la. Théâtre de l’incarnation œuvres Петрушевской étaient de toute une époque, clbr par nuit queues dans le théâtre de la caisse à la fin des années 1980 et le début des années 1990, en effet, les rôles dans des productions de la exécutaient les acteurs de l’Ia Саввиной et Angelini Степановой à Inna plus artistique, Léa Ахеджаковой et michael Ephraim.

Anna Наринская, au curateur de l’exposition, a avoué que son objectif était d’amener le spectateur à éprouver une profonde détresse. « Toute ma partie s’appuie sur ce souvenir, quand j’avais 19 ans et ma copine m’a donné à lire le récit de « l’Hygiène ». Mon monde a changé depuis. Je pense que pas beaucoup de gens (peu importe qu’ils font – retirer les images en mouvement, écrivent des lettres ou écrivent à l’huile) sont capables de changer la vie de quelqu’un. Ludmila Stefanovna dans mon cas était capable de le faire. Ma vie n’a jamais été un ancien depuis que j’ai lu ces pages, » – dit-elle.

L’auteur de l’exposition de Catherine Бочавар estime que l’exposition ne raconte pas seulement sur Петрушевской, mais en partie sur les auteurs de l’exposition. « Je voulais, quand vous êtes sorti de l’exposition, vous avez eu le sentiment que si vous обчитались Петрушевской, обсмотрелись ses pièces de théâtre, ont pénétré dans sa vie si profondément, que nous vous y pédophiles, et comme elle nous y a », dit – auteur de l’exposition.

L’exposition sera possible de voir jusqu’au 22 juillet. Le projet d’exposition « Петрушествие » est devenu une partie d’une série de manifestations organisées à l’occasion de l’anniversaire de Ludmila Петрушевской. Le 25 mai dans le Centre de nom de la Maladie nommée la première de la pièce « Noire » dans la mise en scène de Fiodor Pavlov-Andréévitch, le 26 mai au Théâtre des Nations se tiendra anniversaire cabaret l’écrivain « Les chansons » (du « Notre »).

Moderne D’Edgar

Ludmila Petrushevskaya (né en 1938) – écrivain, dramaturge et scénariste, d’Edgar », selon The New York Times. Ses pièces mettent de Lion Додин, Dmitri institut national, le Roman Виктюк, Youri Lioubimov et d’autres. Петрушевской sont écrits les scénarios de plusieurs films d’animation, parmi lesquels « le Conte des contes », mis en place conjointement avec Yuri Норштейном, et les textes pour les enfants. L’un des personnages les plus célèbres des dernières années est devenu le Cochon de Pierre, l’histoire de l’en 2002, a illustré l’artiste Alexandre Райхштейн.

Petrushevskaya – lauréat de plusieurs prix, parmi lesquels Pushkinskaya le prix de la fondation Toepfer (1991), le prix de la « Triumph » (2002), le prix d’État de Russie (2002) et le prix de la fantasy World Fantasy Award (2010).

En 2018, son recueil de nouvelles « la Petite fille de Метрополя » entré dans la liste des finalistes de l’un des plus prestigieux prix littéraires The National Book Critics Circle Award de la « Meilleure œuvre autobiographique de l’année ». Ces histoires recueillies à l’histoire de la vie de l’écrivain, dans le titre d’un recueil reçu un endroit où Petrushevskaya est née et a passé son enfance – l’hôtel « Métropole ».