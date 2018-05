L’exposition d’objets d’art et objets de la vie quotidienne des pêcheurs et des gens de mer de l’Arctique s’est ouvert à Arkhangelsk

ARKHANGELSK, le 25 mai. /TASS/. L’exposition « les Rêves des gens de mer », comprenant des peintures et des objets d’art, s’est ouverte vendredi dans le Nord du musée maritime d’Arkhangelsk, le correspondant transmet TASS.

L’auteur de l’exposition, artiste émérite de Russie Sergey Сюхин utilisé comme toile de fond des filets de pêche, qui attrapent le flétan et la morue.

« Pour moi, la chose la plus importante à transmettre l’esprit de la russie du Nord. Le marin – c’est une profession, mais le rêve lui n’est pas seulement la mer, mais son lieu de naissance, l’enfance, que j’ai essayé de le montrer. Le centre de la composition – le poisson Арктида, construite à partir de réseaux et мезенских мережей (port de pêche attirail dans la forme d’un piège, d’env. TASS). J’ai demandé à (l’Archange saint-michel) траловый de la flotte, et demandé à mon réseaux, qui ont été recueillies à l’enfance, le réseau de la marine, de gros, à qui l’attrapent, le flétan et la morue », – a déclaré le TASS Сюхин.

Objets d’art fabriqués à partir de divers engins de pêche et les objets de la vie quotidienne поморов.

« Si les démonter, disposez-les sur la table, il sera clair que ce tamis, de la pêche, la bouche (l’attirail de pêche-trap, ressemble à un panier tissé généralement des saules – env. TASS), des faucilles, des pièces de métier à tisser – objets d’usage des habitants du nord de villages, qui, ayant perdu leurs fonctions, sont devenus des œuvres d’art », a expliqué TASS directeur de la région Nord de marine musée Eugène Тенетов.