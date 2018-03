MOSCOU, le 3 mars. /TASS/. Musée national de l’architecture au nom d’A. S. Щусева ouvre samedi l’exposition « Trésors de Palmyre ». Elle est consacrée à l’histoire de l’architecture et de l’état actuel complexe à Palmyre, considérablement la victime dans le cadre d’un conflit militaire 2014-2017 années, a rapporté TASS le service de presse du musée.

L’exposition comprendra des gravures des XVIIIE et XIXE siècles du fonds du Musée de l’architecture, musée de l’Ermitage et de la photographie des archéologues du XIXE siècle, à partir de fonds de l’Institut d’histoire de la culture matérielle des PLAIES. Comme expliqué dans le musée, tous ces matériaux permettent de présenter une image de la Palmyre jusqu’au XXE siècle, de recréer l’aspect architectural aidera 3D reconstruction légendaire de Tarif douanier, des photos et des vidéos. Une section distincte du spectacle se concentre sur le destin tragique du monument au début du XXIE siècle.

Directeur du musée d’Élisabeth, en Ralentissant dit TASS, qui mettra en vedette des photos créés par des experts du Ministère de la défense de la fédération de RUSSIE et de l’Institut d’histoire de la fédération de RUSSIE (Saint-Pétersbourg), la « fixation de la perte et de l’état actuel de l’ensemble ». « ИГИЛ (ancien nom interdite dans la fédération de RUSSIE du groupement « etat Islamique », IG – env. TASS) a détruit un certain nombre de précieux monuments de Palmyre, et c’est la tragédie qui se déroulait devant le monde », raconte l’Inserm.

Le berceau de la civilisation

Selon Лихачевой, pas toutes les constructions réparables. « Quelqu’un a fait exploser le temple Баала, le célèbre Arc de triomphe, qui a été sur les couvertures des livres d’histoire soviétiques d’écoliers, mais aussi détruit plusieurs ouvrages, dont la récupération est très difficile. Le moyen – Orient est le berceau de la civilisation humaine. Nous voulons attirer l’attention du public russe et de montrer: la réalité est que, si les russes spécialistes, nous aurions perdu la quasi-totalité de l’ensemble », dit – elle.

Le directeur du musée a ajouté que le spectacle sera également présenté des documentaires film sur la dépollution de la Palmyre. « Nous voulons montrer précisément ce que fait la Russie pour sauver le monument d’importance mondiale », – at-elle expliqué.

L’inserm a noté que l’une des tâches qui lui mettent les organisateurs de l’expliquer aux gens pourquoi il est important de garder la mémoire du passé. « La destruction des monuments est la destruction de la civilisation », a conclu le directeur du musée. L’interlocuteur de l’agence a précisé que, dans un avenir proche, le musée prévoit une exposition consacrée au plus ancien gardien de la Palmyre Khalid al Асааду, казненному terroristes en 2015.

L’exposition durera jusqu’au 23 mars dans l’annexe de la « Ruine » du musée d’État de l’architecture. A. C. Щусева.