Mikhaïl Chemiakine

MOSCOU, le 4 mai. /TASS/. Exposition de l’artiste peintre et sculpteur Michel Neuronale, sur laquelle les téléspectateurs peuvent voir le travail de l’auteur de « comme si de l’intérieur d’atelier », se tiendra en novembre à Moscou musée d’art moderne, dit l’auteur de l’ATTENTAT le jour de ses 75 ans.

Interview

Mikhaïl Chemiakine: la Russie n’est pas seulement l’avenir est imprévisible, mais le passé

« Le 19 novembre doit s’ouvrir au Musée d’art contemporain de mon exposition personnelle, c’est mon plus gros projet à Moscou au cours des 20 dernières années. Le public sera présenté à la Carélie – chercheur de la métaphysique et de métamorphoses de l’art ancien et moderne. Seront exposées mes nombreuses années d’expériences dans le domaine de l’art abstrait peintures, collages, et une de mes inventions – couleur-rythmique des concepteurs ». Le public entrera dans mes ateliers, à mes de nombreux laboratoires, où je passe mes études analytiques », – a déclaré le Japon.

Selon lui, l’exposition mettra également en vedette la sculpture, la peinture et le graphisme. « Je pense que, pour le public c’est peut-être intéressant de jeter un oeil sur Neuronale à l’intérieur de ses ateliers, de regarder dans mon laboratoire et à voir sur les murs du musée de l’incarnation de mes recherches », a déclaré l’auteur.

En outre, spécifiquement pour l’exposition seront préparés deux livres avec des illustrations Neuronale Russes énigmes » et « populaires Russes patois ». « J’ai déjà plus d’un an et pas deux je fais du problème de la langue russe, que nous perdons pas de bonds et c’est une catastrophe pour la nation. Je tiens également à travers le dessin de montrer et de prouver l’unicité de la pensée du paysan russe, dont méprisé, qui dédaignaient, et c’étaient des gens brillants, qui, vivant à la dure réalité de temps en temps « éclater » dans les devinettes, contes de fées, прибаутках, a créé le merveilleux monde de l’absurde, qui sont sortis de nos ОБЭРИУТы – Oleynikov, Bedford, Harms (ОБЭРИУ – groupe d’écrivains et de personnalités de la culture, qui existait en 1927 début des années 1930, à Leningrad – env. TASS) », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

La biographie de l’artiste et sculpteur Michel Neuronale



Mikhaïl Chemiakine chiffres de la figure de russe et mondiale genre de non-conformité. Exclu de l’école d’art pour non-respect des normes du réalisme socialiste, ses peintures, il écrivait la nuit, et le jour a travaillé comme bricoleur dans l’Ermitage, où l’on en est de copier les chefs-d’œuvre des grands maîtres. Инакомыслящий sculpteur, peintre, musicien, ou comme il est alors lui-même appelait « le spirituel expatrié » est devenu une véritable émigrés en 1971, quand il a expulsé de en France.

De retour à la maison a eu lieu seulement en 1989. Syrie – un citoyen AMÉRICAIN vivant à Paris, mais, selon lui, avec le plaisir en travaillant et venant de la Russie. Mikhaïl Mikhaïlovitch – auteur de mémoires « Victimes de la répression politique » à Saint-Pétersbourg et les Enfants victimes des vices des adultes » à Moscou, de la sculpture « Cybèle: Déesse de la Fertilité », à New York, les monuments de Pierre I à Londres, Giacomo Casanova à Venise et d’autres. Lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE (1993), le lauréat du « masque d’Or » (2002).