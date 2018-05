LG lance un smartphone haut de gamme, sans vraiment croire à ses performances en Europe

Si LG occupe la seconde place du marché des smartphones derrière Apple aux États-Unis, les performances du géant de l’électronique ne sont pas aussi bonnes en Europe, a reconnu mardi Jeroen Peeters, responsable de la marque pour la Belgique. L’entreprise sud-coréenne y est d’ailleurs assez largement devancée par le trio de tête composé de Samsung, Apple et Huawei. Pour tenter de redresser la situation, la société mise sur le G7 ThinQ, un smartphone haut de gamme qui a été présenté plus en détails à la presse belgo-néerlandaise mardi, à Amsterdam.

Dans la catégorie premium, LG espère également améliorer sa position grâce à son G7 ThinQ, un smartphone doté d’un écran très large et de la fameuse encoche, que l’on retrouve sur de plus en plus d’appareils, comme l’iPhone X.

Étanche à la poussière et à l’eau, le téléphone est équipé de caméras ayant recours à l’intelligence artificielle. Un algorithme adapte en effet automatiquement les paramètres de la caméra et choisit le meilleur équilibre entre la clarté, la résolution et les couleurs. L’objectif s’adapte ainsi par exemple en ças de faible luminosité.

LG est également la première marque à développer un bouton spécial pour déclencher le Google Assistant et toutes les fonctions d’intelligence artificielle. Il est aussi un des premiers smartphones à permettre les possibilités Google Lens, une solution conçue pour reconnaître et identifier des objets tels que des curiosités, des plantes, des animaux et des livres et d’en dire plus à leur sujet à son utilisateur.

Enfin, l’intérieur du smartphone a été construit de telle façon qu’il fonctionne comme une boîte de résonance, qui permet d’amplifier le son jusqu’à dix fois.

Le G7 ThinQ sortira à la mi-juin au prix de 849 euros.