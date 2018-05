L’hiver a été rude pour les abeilles à Bruxelles

De mémoire d’apiculteur, c’est la pire année en termes de mortalité chez les abeilles, et cela sans qu’aucune raison puisse être identifiée avec certitude. Bruxelles est pourtant une capitale verte où l’on compte plus de cinq cents ruches, soit plus de trois par km².

Le week-end dernier, les passionnés se réunissaient à l’occasion des 125 ans de « Bruxelles m’abeilles », la société d’apiculture bruxelloise, des passionnés que ces pertes inquiètent.

Arthur Van Peene est plombier de profession et apiculteur amateur depuis 10 ans, sa production sera bien maigre cette année, car il a lui aussi perdu bien des ruches : « En septembre 2017 j’en avais 27 réparties sur 9 lieux différents et à la sortie de l’hiver il m’en restait 6, cela représente 75 % de perte », déplore l’apiculteur.

De très mauvais chiffres

Et les statistiques globales à Bruxelles sont à peine meilleures, avec un chiffre de 50 % de mortalité pour l’hiver dernier.

Pour Yves Van Parys, membre de « Bruxelles m’abeilles », il s’agit d’un pic jamais observé dont on ne connait absolument pas les raisons:

« Les scientifiques font actuellement des recherches. Ce dont on est sûr par contre, c’est que lorsqu’une ruche meurt plusieurs facteurs cumulés en sont la cause. »

Différences entre ville et campagne

Le phénomène inquiète d’autant plus qu’habituellement la mortalité des abeilles est bien moindre à Bruxelles qu’en Wallonie et en Flandre.

« Paradoxalement, explique Yves Van Parys, la nourriture disponible pour les abeilles mellifères se trouve de manière plus constante en ville, ce qui n’est pas le cas à la campagne où les pics et les disettes se succèdent, de plus on trouve moins de pesticides en ville. »

Une distinction ville/campagne dont les observations des prochaines années nous diront si elle est encore pertinente.

Les abeilles disparaissent dans Vews du 21/05/2018