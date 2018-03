Liège-Bastogne-Liège : un départ depuis Aywaille ?

Et si Liège-Bastogne-Liège partait d’Aywaille ? Les conventions pour l’édition 2019 sont en cours de négociation. Il faut désigner les départ et arrivée de la course. La petite commune liégeoise se verrait bien accueillir le départ de la Doyenne, comme l’explique Christian Gilbert, échevin des sports d’Aywaille » De plus en plus, les départs des classiques ne sont pas nécessairement localisés dans les centres villes. Ils se font en périphérie, parce que le coût que représente le blocage des centres villes est énorme. » Pour le frère de Philippe Gilbert, c’est là que réside l’avantage d’un départ d’Aywaille » On a une sortie d’autoroute proche du centre. On aura besoin de quelques dizaines de policiers seulement. Ensuite, on a le nouveau complexe proche de la bretelle, qui comprend un hôtel et des zones d’accueil pour les journalistes. Donc, on se dit, pourquoi pas. »

Une arrivée à Liège?

Christian Gilbert précise que ce départ d’Aywaille n’aura aucun impact sur les cérémonies protocolaires « La présentation des coureurs, traditionnellement faite au Palais des Pinces Evêques à Liège, pourra être maintenue. Seul le départ en lui-même serait fait depuis Aywaille. Ça n’aurait aucun impact sur l’arrivée à Ans ou à Liège. » En effet la course pourrait se terminer à Liège. La ville serait candidate. Elle n’a en tout cas ni confirmé, ni infirmé l’information. Ce serait une première depuis 1992 et la victoire d’un coureur belge, Dirk De Wolf.