Liège: des ateliers d’artistes éphémères dans les bâtiments inoccupés de la ville

L’idée vient du Comptoir des Ressources Créatives de Liège. Un projet qui bénéficie autant aux artistes qu’aux lieux qu’ils investissent.

Soutenir la jeune création

Dreg Dermont est artiste-peintre. Pour sa dernière œuvre, il découpe des formes abstraites dans un panneau de bois. Un travail bruyant et salissant difficile à réaliser chez soi: « Ici, toutes les zones vertes, je vais devoir les découper, c’est un travail que je dois faire à la scie sauteuse, donc ça génère de la poussière et c’est plus sympa de le faire dans un atelier qui se prête à ça plutôt que d’empoussiérer son chez soi ».

L’atelier où Dreg a pu poser ses pinceaux et sa scie sauteuse est en réalité un ancien local commercial. Si avec cinq autres créateurs, il peut exercer son art ici, c’est grâce au projet RhizHome, une initiative du Comptoir des Ressources Créatives. Lucas Deru, chargé de projet: « Ce sont des bâtiments qui appartiennent à la Régie Foncière de la Ville de Liège, et donc on a développé un partenariat avec eux pour occuper des bâtiments qui sont en attente de réaffectation. L’idée de base, c’est de soutenir la jeune création. Pour y arriver, on s’est dit qu’occuper des bâtiments vides, ça permettait d’offrir un loyer très modéré ».





Les artistes peuvent exposer leurs œuvres dans cet espace ouvert au public. – © Tous droits réservés

Les artistes peuvent louer un poste de travail pour une durée limitée et à moindre coût mais également exposer leurs œuvres dans cet espace ouvert au public: « Il y a pas mal de gens qui rentrent, qui viennent voir le travail, qui s’intéressent non seulement au projet mais aussi aux artistes à cause de la vitrine aussi ».

Une initiative qui profite donc tout autant aux créateurs qu’aux quartiers qui se voient dynamisés par la présence de l’art.