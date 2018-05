Liège: la gare Calatrava nettoyée plus souvent au printemps à cause du pollen

De la mousse verte sur la verrière, des structures de béton blanc sale… La gare Calatrava à Liège a été inaugurée il y a moins de 10 ans. Et certains voyageurs constatent déjà que l’imposant dôme de verre et d’acier présente çà et là des traces de saleté.

C’est une société privée, Jette Clean, qui assure le nettoyage quotidien de la gare des Guillemins. Une dizaine d’agents y sont affectés chaque jour. Montant annuel du contrat? La SNCB ne veut pas le communiquer. Une offre de prix publiée en 2011 indique une somme d’environ 500 000 euros.

Une firme spécialisée pour nettoyer la couverture vitrée une fois par an

Selon la SNCB, les vitres accessibles sont nettoyées une fois par semaine, Les autres surfaces vitrées sont nettoyées deux fois par mois et même trois fois en cas de présence de pollen. Un pollen qui s’attaque aussi au béton blanc comme l’explique cet agent en plein nettoyage au karcher. « La gare des Guillemins est ouverte de tous les côtés. Avec le vent, le pollen, la poussière entrent partout. Et il y a de la mousse à cause de la pluie. » Un nettoyage annuel d’été est prévu pour les structures en hauteur, les vitres en hauteur et les bétons blancs. Le nettoyage annuel en hauteur de la grande verrière de la gare Calatrava est prévu entre juin et septembre, un travail sous-traité à une firme spécialisée, agréée dans le travail en hauteur. Le reste du temps, c’est la pluie qui lave la structure qui selon la SNCB, n’a donc pas besoin d’être lavée régulièrement.