Liège : le bâtiment Lille 4 a Droixhe a trouvé acquéreur

La Ville de Liège a annoncé qu’elle avait vendu le bâtiment Lille 4 de Droixhe. Cet immeuble à appartements est l’un des plus anciens de la plaine de Droixhe, construit en 1958. Il contenait 75 appartements, tous vides. Voilà trois ans que la Filiale Immobilière Publique de Liège essayait de le vendre. C’est la petite tour, à côté de la grande tour « Match », bien connue des Liégeois, pour toutes sortes de bonnes et de mauvaise raisons, précise Maggy Yerna, échevine du logement et administratrice de la filiale immobilière publique. Le bâtiment était trop cher à la rénovation, en tout cas pour nous. Il a donc été vendu au privé. Le promoteur va maintenant déposer, c’est une des conditions de la vente, un permis de bâtir pour une rénovation en profondeur de l’immeuble. Ce sera du logement purement privé. Nous sommes dans la phase de signature des actes.