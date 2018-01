Liège: le bilan très positif du 27e Festival du Cirque Européen

La 27e édition du Festival Européen du Cirque de Liège s’est clôturée ce dimanche avec la traditionnelle remise des étoiles d’or, d’argent et de bronze, des prix décernés en fonction des votes émis par le public.

L’European Circus Festival a donné un total de 48 représentations dans le Parc d’Avroy depuis le 14 décembre dernier. Son créateur et directeur, Stefan Agnessen, nous a confié qu’il aurait bien joué les prolongations tant le bilan de ce 27ème festival est positif: « D’abord, on avait une merveilleuse équipe, des artistes rayonnants, des artistes internationaux qui s’entraidaient, qui étaient heureux de travailler avec nous. Et puis le public était au rendez-vous, il était heureux, comblé. On a battu un peu les records parce qu’on a eu plus de 60 000 spectateurs cette année. »

Les étoiles de cette édition 2017-2018 ont donc été dévoilées ce dimanche soir. L’étoile d’or a été attribuée à la troupe Zhuk, de Biélorussie, dont les quatre gymnastes présentaient un numéro de barre fixe. L’Italien Vioris Zoppis a décroché l’étoile d’argent avec un numéro d’équilibriste et un numéro de sangles aériennes. L’étoile de bronze est, elle, revenue à Boy Renz, d’Allemagne, qui présentait une cavalerie de chevaux et poneys ainsi qu’une parade d’animaux exotiques.

Après cette excellente cuvée, il faudra faire aussi bien l’an prochain. « Ou mieux encore, mais bon, mieux c’est toujours un peu un exploit. », s’esclaffe Stefan Agnessen, « Mais on est déjà sur le travail de l’année prochaine. J’ai déjà engagé des numéros qui viendront l’année prochaine à Liège. »