Liège: le conseil d’administration de l’hôpital de la Citadelle a adopté le budget 2018

La pilule est passée! A l’hôpital de la Citadelle à Liège, le conseil d’administration a adopté ce vendredi matin le budget 2018 et les mesures d’économie qui l’accompagnent. La direction du CHR de Liège avait proposé de réduire la voilure de 12 millions d’euros, dont 5 millions en frais de personnel.

A l’issue de ce conseil d’administration, la direction du CHR a précisé dans un communiqué que « les mesures d’économie des gouvernements successifs, couplées à une réduction de l’activité d’hospitalisation classique, dégradent fortement le budget 2018. Pour équilibrer son résultat et assurer la pérennité de l’institution tout en maintenant la qualité et la sécurité des soins, le CHR doit réaliser 12 millions d’économie ».

Dans ce même communiqué, la direction estime que « le budget adopté par le conseil d’administration compte un ensemble de mesures réparties proportionnellement entre l’ensemble des acteurs: corps médical, personnel et gestionnaire ».

Une pilule qui passe mal au niveau des travailleurs

Au niveau des 2700 travailleurs du CHR -équivalents temps plein-, la pilule a plus de mal à passer. Une assemblée du personnel a eu lieu ce vendredi matin. Les syndicats dénoncent des primes de fin d’année rabotées, tout comme celles liées aux prestations des week-ends, jours fériés, et celles en horaires de nuit. Ils s’opposent également à la suppression de 35 équivalents temps plein -des contrats à durée déterminée non renouvelés, des départs naturels non compensés-.

Une nouvelle assemblée du personnel aura lieu le 9 janvier. Un préavis d’actions a d’ores et déjà été déposé, ce que déplore la direction.

Les négociations proprement dites débuteront le 12 janvier, le résultat sera ensuite soumis au Conseil d’administration.