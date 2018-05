Liège: l’Indispensable guide face aux maladies mentales

Similes Wallonie, association regroupant les familles et amis de personnes atteintes de troubles psychiques, présente un nouveau guide à l’intention des membres de l’entourage d’une personne atteinte de maladie mentale.

Cet ouvrage intitulé « l’Indispensable » a tout d’abord été créé en 2009 par des associations de familles françaises et québécoises. Aujourd’hui, il existe dans une version s’adressant aux familles résidant en Belgique.

Un guide qui s’adresse directement à l’entourage

Les personnes vivant avec une personne atteinte de maladie mentale sont souvent désemparées face à une situation qui les dépassent. Comme l’explique Claudine Fréson, maman d’un enfant souffrant d’une maladie psychique. « Les parents ressentent tout d’abord un immense désarroi ainsi que des sentiments pénibles de culpabilité, d’anxiété et de tristesse. On se sent démunis avec un besoin d’outils pour essayer de faire face à cette détresse ».

L’Indispensable tente de répondre aux nombreuses questions que se posent l’entourage et permet également de rassurer les proches tout en fournissant une offre de services situés dans une zone géographique proche du domicile.

« La première partie du guide est consacrée à la description de certaines maladies mentales comme la schizophrénie ou encore les troubles bipolaires pour bien les comprendre mais cela ne suffit pas, précise Caroll Blairon (assistante sociale chez Similes wallonie). Il va falloir apprendre à gérer au quotidien cette maladie avec la personne concernée. Même s’il ne fait pas partie du personnel soignant et qu’il n’est pas un travailleur social, le rôle à jouer d’un proche est fondamental. Il peut apporter une aide grâce à ses observations et à son vécu sur l’organisation des soins apportés à la personne malade ».

Ce guide fournit également une liste d’ouvrages qui s’adresse à tous les membres de la famille et à tous les proches d’une personne atteinte d’une maladie mentale.

Vous pouvez vous procurer gratuitement ce nouveau guide sur le site : http://wallonie.similes.org/