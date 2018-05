En cette année du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, le War Heritage Institute a lancé le projet « Nos Héros Oubliés ». Créé il y a un an, le War Heritage Institute rassemble tous les services et institutions sous tutelle du ministre de la défense qui œuvrent dans le domaine du patrimoine militaire et de la mémoire.

« Nos Héros Oubliés » veut commémorer les soldats belges tombés durant cette guerre et dont les corps ont été rapatriés vers des cimetières civils après le conflit. Leurs tombes ne les identifient pas toujours comme des victimes de 14-18. « Nos Héros Oubliés » a pour but d’inventorier et de marquer leurs tombes avec des plaques tricolores portant la mention « 14-18 Pro Patria ».

Après d’autres régions du pays, c’est à Liège, au cimetière de Robermont, Après d’autres régions du pays, c’est à Liège, au cimetière de Robermont, qu’une cérémonie était organisée ce mardi matin. Diverses autorités civiles et militaires y ont participé, de même 380 enfants. Des plaques ont été apposées sur deux tombes.









L’allocution de Michel Jaupart, le Directeur général a.i. du WHI lors de la cérémonie organisée au cimetière de Robermont – © RTBF – Martial Giot

« A côté des 30 000 et quelque corps enterrés dans les nécropoles militaires, il y en a un peu moins de 9 000 qui ont été rapatriés à la demande des familles, et qui aujourd’hui sont bien souvent méconnus, dans les cimetières civils. », explique Michel Jaupart, le directeur général a.i. du War Heritage Institute, » Notre objectif, c’est tout simplement de faire un travail de mémoire et de rappeler à nos concitoyens que parmi les tombes qu’ils peuvent voir dans les cimetières qu’ils peuvent fréquenter il y a des anciens combattants de 14-18 qui souvent ne sont pas identifier comme tels. Nous fournissons les plaquettes à marquer aux communes qui le souhaitent. »

Avant de marquer les tombes, il faut les inventorier. Le processus est en cours à Liège comme l’explique l’échevine Julie Fernandez Fernandez: « On est en train, sur base des informations qui nous sont transmises par le WHI, de croiser les informations pour voir si les soldats qu’ils ont renseignés comme étant dans nos cimetières y sont toujours, s’ils ont de la famille, où ils sont situés dans le cimetière, sont-ils dans un carré militaire ou dans une concession privée. »

En plus de l’inventaire et du marquage, le War Heritage Institute propose à ceux qui le souhaitent de parrainer des tombes de « Héros Oubliés ».