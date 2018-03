Liège: suspecté de maltraitance animale, il se rebelle contre les policiers

Un Liégeois de 20 ans est suspecté d’avoir lourdement battu son chien et d’avoir tenté de se rebeller contre les policiers intervenus à son domicile, a indiqué le parquet de Liège.

Mercredi, vers 12h50, la voisine d’un individu de 20 ans a pris contact avec les forces de l’ordre pour leur signaler une maltraitance animale. Elle suspectait le jeune homme de violences envers son chien.

Les policiers sont intervenus au domicile du Liégeois, situé dans le quartier d’Outremeuse, et ont constaté que l’American Staff du suspect était dans un très mauvais état. Le chien était apeuré et présentait de nombreuses plaies sur son corps. Il a été saisi et provisoirement confié à la SPA.

A l’arrivée des agents de police, le propriétaire de l’animal s’est rebellé et a bondi sur une table où se trouvait un cutter avant de foncer sur un policier. Il a rapidement été stoppé et maîtrisé.

Entendu et déféré au parquet de Liège, le suspect a reconnu donner quelques légères gifles à son chien, mais a nié un mauvais traitement plus lourd. Pour l’heure et afin de confirmer la thèse de la maltraitance animale, des devoirs complémentaires doivent encore être réalisés par les autorités compétentes.