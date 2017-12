Liège: un onzième Grand Feu d’Artifice pour débuter 2018

Ce 31 décembre à minuit, le Grand Feu d’Artifice de la Ville de Liège marquera une fois encore le passage à l’an neuf. Cet événement a été lancé en 2007. Le feu d’artifice sera tiré de l’esplanade Saint-Léonard. Un nouvel artificier officiera cette année. Il s’agit de Jean-Marc Voet et de sa société LPL Fireworks – La Pyrotechnie Liégeoise.

Il s’agira d’un grand spectacle pyro-mélodique. Que pourra voir le public ? Son concepteur, l’artificier Jean-Marc Voet, lève un coin du voile : » Il va voir énormément d’effets très différents. Des pivoines, des chrysanthèmes, donc des grosses boules de couleur, des palmiers, des gros choux crépitants, des bombes saules, palmiers, avec plus ou moins de couleurs, des bombes avec des effets sonores supplémentaires. Vous aurez énormément d’effets de ponctuation. Il y aura des ambiances très différentes : » dance music » parce que c’est un réveillon et qu’il faut que ce soit festif et des séquences un peu plus mystérieuses, un peu plus grandiloquentes, avec comme support sonore des musiques de films. » La bande son, et donc le feu d’artifice, dureront 13 minutes.

L’artificier disposera sur l’esplanade Saint-Léonard près d’une soixantaine de batteries soit un peu moins de 500 mortiers. Les plus gros auront un calibre de 100 millimètres. » Cela représente un peu moins de 150 kilos de matière active, pour un poids brut d’une demi tonne. Cela va prendre, si tout se passe bien, une dizaine d’heures au niveau de l’installation le dimanche. « , détaille Jean-Marc Voet.