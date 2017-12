Liège : une pétition contre le projet de parking du Cirque d’Hiver

Une pétition contre le projet de parking dans l’ancien Cirque d’hiver, à Liège, vient d’être lancée par l’asbl Urbagora. L’association invite à se mobiliser d’ici la fin de l’enquête publique, le 2 janvier. Un appel a été lancé via les réseaux sociaux.

Nous vous avions justement parlé de ce projet immobilier. Cette ancienne salle de spectacle a, au temps de sa splendeur, accueilli des capacités de 3.000 spectateurs. Aujourd’hui elle est en piteux état et un groupe immobilier veut en faire un parking sur trois étages.

Un projet inadéquat

Pour les défenseurs du patrimoine, c’est une aberration. Urbagora parle tout d’abord de projet inadéquat. Le quartier est déjà enclavé. Pourquoi y ramener encore plus de circulation ? D’autant, dit l’association, que les parkings actuels ne sont pas saturés et que les rues adjacentes sont très étroites. Et sur le plan patrimonial, le bâtiment reste remarquable. La charpente de la toiture est d’ailleurs classée.

Urbagora invite donc à s’opposer au projet via l’enquête publique qui se clôture donc dans quelques jours.