Liège: votre animal de compagnie peut sauver la vie d’un autre

La clinique vétérinaire de l’Université de Liège lance un appel au don de sang de chien et chat. Votre animal de compagnie peut donc sauver la vie de ses semblables. La clinique vétérinaire manque de donneurs chien et chat. Elle demande donc aux propriétaires de se manifester.

Quelques conditions à remplir

Si votre compagnon a entre 1 et 10 ans, s’il n’a jamais reçu de transfusion de sang, s’il est en ordre de vaccins et qu’il pèse 25 kgs minimum (pour un chien) et 4 kgs (pour un chat), vous pouvez contribuer à sauver des vies en contactant la clinique vétérinaire

Renseignements : 04/242.75.62 ou 04/366.45.57

Le site : http://www.cvu.uliege.be/cms/c_343221/fr/banque-de-sang