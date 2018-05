Ligue 1 : Neymar élu meilleur joueur, Mbappé sacré meilleur espoir

Bien que blessé depuis février, l’attaquant brésilien du PSG Neymar a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1, dimanche soir, lors des Trophées UNFP. Kylian Mbappé, 19 ans, a été élu meilleur espoir du championnat.

Sans surprise, Neymar, la star brésilienne du PSG, a été élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1, dimanche soir, lors des Trophées UNFP. En vingt matches de championnat, l’ex-attaquant du Barça a inscrit 19 buts et délivré 13 passes décisives. "Je remercie tous mes coéquipiers, toute mon équipe. Je suis très ému, très heureux de notre saison", a réagi le Brésilien de 26 ans, après avoir reçu son trophée.

Interrogé sur son avenir, alors que les médias espagnols l’envoient dès cet été au Real Madrid, il est resté très vague. "Lors de tous les mercatos, on parle de ces choses. Pour moi, ce n'est pas un moment pour parler de quoi que ce soit. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici [à Paris], les objectifs que j'ai. Maintenant, mes objectifs c'est de faire la Coupe du monde, pas de parler de transfert […]. À chaque mercato, on en parle, c'est un peu embêtant", a-t-il expliqué, vêtu d'une veste dorée et noire, digne de celles qu'arborait Michael Jackson.

Mbappé, Mandanda et Emery à l’honneur

Lors de la même soirée de gala, organisée au pavillon d'Armenonville, dans le 16e arrondissement de Paris, avec comme invité d'honneur le Brésilien Ronaldo, le PSG, champion de France cette saison, a pratiquement tout raflé.

Au total, dans l'équipe-type de la Ligue 1 cette saison, les Parisiens occupent sept des onze places. Le jeune attaquant Kylian Mbappé, 19 ans, a été élu meilleur espoir du championnat, comme l'an dernier quand il évoluait à Monaco.

Son entraîneur Unai Emery a été sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 pour ses derniers jours sur le banc parisien. L'Espagnol, en fin de contrat, va en effet quitter Paris avec pour probable successeur l'Allemand Thomas Tuchel.

Rare trophée à échapper au PSG, celui de meilleur gardien a été attribué à l'expérimenté Marseillais et international français Steve Mandanda pour la cinquième fois de sa carrière.

Le titre du plus beau but est revenu au Brésilien des Girondins de Bordeaux, Malcom, pour une frappe stratosphérique contre Dijon début décembre. Chez les femmes, l'internationale allemande de Lyon Dzsenifer Marozsan a hérité pour la deuxième année consécutive du titre de meilleure joueuse, tandis que le titre de meilleure espoir a été décerné à Marie-Antoinette Katoto (Paris SG).

Avec AFP

Première publication : 14/05/2018