Ligue des champions : Bayern – Real et Liverpool – AS Roma au programme des demies

Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions a accouché d’une superbe affiche puisque les deux favoris de la compétition, le Bayern et le Real, se disputeront une place en finale. L’autre demie opposera Liverpool à l’AS Roma.

D'un côté, un classique ultime des joutes européennes… De l'autre, une affiche inédite entre deux revenants au plus haut niveau. Le tirage au sort des demi-finales de la Ligue des champions, qui s'est tenu vendredi à Nyon (Suisse), a soigné son programme.

The official result of the #UCLdraw!@FCBayern v @realmadrid @LFC v @OfficialASRoma

🏆 Who will reach the final in Kyiv? pic.twitter.com/fHyjIPresp

UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 avril 2018

Très attendu et presque sans surprise, l'alléchant Bayern Munich – Real Madrid programmé tiendra la tête d'affiche. Deux immenses favoris qui s'affronteront pour une place en finale, et que l'histoire n'a toujours pas réussi à départager (11 victoires de chaque côté en 24 confrontations directes). Le dernier duel en date remonte au printemps 2017 et avait laissé un vrai désir de revanche aux Bavarois, qui s'étaient inclinés aux prolongations sur un doublé hors-jeu de Cristiano Ronaldo et une expulsion très sévère de Vidal.

Double tenant du titre mais miraculé face à la Juventus Turin, le Real Madrid pourra en tout cas se satisfaire de l'ordre des deux rencontres, puisque le retour sera joué à domicile, au stade Bernabeu, un avantage théorique.

Un remake de la finale de 1984

L'autre demi-finale, qui mettra donc aux prises l'AS Roma et Liverpool avec une première manche en Angleterre, fleurera quant à elle bon les années 1980. Si les Reds ont brillé au plan continental au début de ce millénaire, la dernière accession de la Louve au dernier carré d'une C1 remonte à 1984. À l'époque, les Romains avaient même atteint la finale de la compétition. Une rencontre qu'ils avaient perdu aux tirs aux buts, à Rome, face à… Liverpool.

Les demi-finales allers de la Ligue des champions se dérouleront les 24 et 25 avril, et les matches retours auront lieu les 1er et 2 mai.

Première publication : 13/04/2018