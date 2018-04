Ligue des champions : éliminée par le Real, la Juve est passée tout près du miracle

Bousculé à domicile par une surprenante Juventus Turin, le Real Madrid a sauvé sa peau et rallié les demi-finales de la Ligue des champions grâce à un pénalty de Cristiano Ronaldo dans les arrêts de jeu (3-0, 1-3). Le Bayern est également qualifié.

Il s’en est fallu de peu pour que le football italien s’offre un second miracle en 24 heures, après la qualification historique de l’AS Roma, mardi 10 avril, face au FC Barcelone. Mercredi soir, sur la pelouse du Real Madrid, la Juventus Turin est passé tout près d’un retentissant exploit, mais a finalement été éliminée au bout du temps additionnel d’une demi-finale de Ligue des champions exceptionnelle.

🏁 FP: #RealMadrid 1-3 @juventusfces (ag. 4-3)

(@Cristiano 90'+3' (p); Mandzukic 2, 37', Matuidi 60'). #Emirates #APorLa13 #HalaMadrid

¡¡¡ESTAMOS EN LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS!!! pic.twitter.com/pctKQ8ETUb

Real Madrid C.F. (@realmadrid) 11 avril 2018

Dans un stade Santiago Bernabeu plein à craquer, les Bianconeri devaient remonter un passif de trois buts, après avoir été corrigés à l’aller à Turin (0-3). Un défi qu’ils ont su relever avec brio, en ouvrant le score d'entrée par Mandzukic (0-1, 2e), qui s'est même offert un doublé juste avant la pause (0-2, 37e). Puis, juste après l'heure de jeu, Matuidi a jeté un froid dans l'antre du Real Madrid en remettant les compteurs à zéro (0-3, 61e).

Incroyable épilogue

La peur au ventre, les Merengue ont bien tenté de réagir, mais sans trouver de faille dans la défense italienne… jusqu’à ce qu’au bout du temps additionnel, Vazquez ne s’écroule dans la surface sur une charge de Benattia. Une intervention rugueuse sanctionnée d’un pénalty par l'arbitre de la rencontre M. Oliver, que Cristiano Ronaldo s’est chargé de transformer face à Szczesny (1-3, 90e+7), fraîchement entré en jeu en raison de l’expulsion de Buffon.

Et ce sera sans nul doute l’autre événement que l’on retiendra de cette soirée historique, puisque l’éternel gardien turinois a très probablement tiré sa révérence en Europe sur ce terrible carton rouge, son premier en 117 matches de C1. Un épilogue qui aura sans nul doute ravivé quelques souvenirs à l’entraîneur du Real Zinedine Zidane, qui avait vécu pareil moment en finale de la Coupe du monde 2006 face à… l’Italie de Buffon.

Zidane, dont les hommes sont désormais en route vers un incroyable triplé en Ligue des champions, après leurs sacres européens de 2016 et 2017.

Le Bayern poursuite également l’aventure

Forcément, au regard de cet incroyable scénario, difficile de mettre en lumière le dernier quart de finale de cette Ligue des champions, qui a opposé le Bayern et le FC Séville à Munich. Vainqueurs 2 à 1 en terre andalouse la semaine passée, les Bavarois ont eux aussi validé leur billet pour le dernier carré européen, en tenant sans trop forcer un match nul vierge de tout but (0-0).

Le tout récent champion d’Allemagne rejoint ainsi le plateau des demies, en compagnie du Real Madrid, donc, mais aussi de l’AS Roma et de Liverpool, qualifiés mardi soir. Le tirage au sort sera effectué vendredi 13 avril. Les demi-finales aller se tiendront les 24 et 25 avril, avant des matchs retours programmés les 1er et 2 mai prochains.

Première publication : 11/04/2018