Ligue des champions : Liverpool plombe City, la Roma renverse le Barça

Dominé mais implacable face à Manchester City, Liverpool a validé avec la manière sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions. Et la Roma a créé la surprise en remontant un passif de 3 buts pour éliminer le Barça !

Il n’y aura donc pas eu de miracle, mardi 10 avril, à Manchester City, qui recevait Liverpool en quart de finale retour de la Ligue des champions (1-2). Les Citizens ne sont pas parvenus à renverser la vapeur après la correction reçue à l’aller à Anfield (3-0). Ce sont donc les Reds qui retrouveront les demi-finales, une première depuis dix ans.

Et pourtant, l’Etihad Stadium aura cru à sa "remontada" durant une heure, bien aidé par l’ouverture du score précoce de Jésus (1-0, 2e). Face à des Reds regroupés derrière, Manchester City a ensuite monopolisé le ballon, passant tout près de doubler la mise en fin de première période. Bernardo Silva, tout d’abord, a trouvé le poteau sur une lourde frappe (41e), avant que Sané ne fasse trembler les filets dans la foulée. Une joie de courte durée pour le joueur allemand, dont le but a finalement été refusé pour une position de hors-jeu (42e).

Ultra-dominateurs (69 % de possession, 12 tirs contre un), les Skyblues ont fini par se faire piéger sur un contre éclair mené de main de maître par Mané et Salah. À la conclusion de l’action, l’Égyptien a trompé Ederson d’un piqué astucieux, et tué de fait le suspense (1-1, 56e). Avant que Firmino, auteur d’un petit numéro côté gauche, ne vienne donner un peu plus de lustre à la qualification des siens (1-2, 77e), au grand dam du coach de City Pep Guardiola, exclu à la pause et qui ne goûtera donc plus à la C1 avant la saison prochaine.

L’AS Roma punit un Barça indigent

Pour assister au miracle, mardi, il fallait voyager un peu plus au Sud, à Rome, où le FC Barcelone a vécu l’une des pires soirées européennes de son histoire. Malgré un large avantage acquis à l’aller (4-1) , les Catalans ont été éliminés par une incroyable AS Roma, victorieuse 3 à 0 et donc qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Un scénario invraisemblable, puisqu’avant le coup d’envoi de ce match retour, les Romains n’avaient statistiquement que 11 % de chances de qualification, selon les statistiques compilées par l’UEFA depuis 1970.

Et pourtant, Dzeko (6e), De Rossi (58e, sp) puis Manolas (82e) ont forcé la porte de l’histoire, face à un FC Barcelone dont les cadres ont plus que jamais fait leur âge. Iniesta et Piqué, notamment, ont livré une prestation très loin de leurs standards habituels. Et même le portier Ter Stegen, qui a pensé un temps avoir sauvé les siens en s’imposant devant El Shaarawy à dix minutes du terme (80e), n’a pas suffi à endiguer le naufrage.

La frustration sera forcément immense pour le Barça, qui file tout droit vers le titre en Liga et se prenait déjà à rêver d’un incroyable triplé avec la C1 et la Coupe du Roi. Cette saison encore, les Blaugrana devront se contenter d’une domination exclusivement domestique.

