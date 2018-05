Limbourg: la liste d’ouverture de la bourgmestre s’appelle La Limbourgeoise

A Limbourg, la bourgmestre Valérie Dejardin avait déjà annoncé son intention d’emmener une liste d’ouverture, non siglée PS. Elle a dévoilé samedi cette liste et son identité. Elle se nomme « La Limbourgeoise ». On y retrouve cinq élus sortants: la bourgmestre mais aussi deux échevins et deux conseillers actuels.

Si un avant-projet de programme a été élaboré, La Limbourgeoise, n’arrêtera son programme qu’au terme d’ateliers thématiques qu’elle va proposer à la population. Elle souhaite en tous cas avancer en matière de mobilité, de convivialité, d’information, d’environnement, de bien-être, de sécurité, de service au citoyen et d’emploi.