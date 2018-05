« L’immortel régiment Poutine a envoyé les résultats des travaux de recherche des personnes disparues dans la seconde guerre mondiale

MOSCOU, le 10 mai. /TASS/. Le mouvement de « l’Immortel le régiment de la Russie » a adressé au président de la RUSSIE Vladimir Poutine rapport sur les résultats de travail sur les disparitions des défenseurs de la Patrie. Cela a été annoncé, jeudi, un membre du comité de la Douma d’etat de l’éducation et des sciences, co-président du mouvement de Nicolas Земцов l’ouverture de l’exposition à la Douma, « Détermination du sort des personnes disparues défenseurs de la Patrie. Immortel régiment ».

Le parlementaire, en particulier, a déclaré que le mouvement de la préparation d’un rapport pour le chef de l’etat « Sur les résultats de l’activité de l’état et de la société, sur l’établissement des destins retenus pour les disparus des défenseurs de la Patrie », dans lequel mis en évidence des problèmes clés identifiés et les moyens de les résoudre. « Rapport à lui (le président de la fédération de RUSSIE) a été envoyé. C’est notre travail, à laquelle nous nous sommes engagés à plus d’un an », explique – t-il.

La « guerre « a donné » une telle невозвращенный de la dette dans la forme des destins de soldats qui ont disparu, et notre exposition consacrée à essayer de remboursement de cette dette », a déclaré Земцов. Selon lui, tout le monde peut déposer une demande dans un bataillon de « l’Immortel régiment d’établir le sort de leur parent, membre de la Grande guerre Patriotique.

Russie unie a également attiré l’attention sur le fait que cette année, l’action « Immortel régiment » est devenu le record de la masse de ce – général de Russie, en présence de plus de 10 millions de personnes. Ce faisant, il estime que le potentiel de « l’Immortel régiment » ne sont pas encore révélé. Dans l’année de la célébration du 75e anniversaire de la Victoire dans la Grande guerre Patriotique de mouvement espère visite en Russie, des représentants de 135 pays qui ont voté pour la résolution des NATIONS unies sur l’irrecevabilité de la glorification du nazisme.