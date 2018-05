L’impact sur le marché de l’automobile en Russie, dans les sept ans

© Dmitry Рогулин/TASS

Le gouvernement de la fédération de RUSSIE a adopté la Stratégie de développement de l’industrie automobile à l’horizon 2025. Présentons les principales prédictions sur les machines vont acheter plus que le marché va changer уберизация et quand sur les routes apparaissent voitures-drones.

En plus de l’assemblage russe

Sur le marché des voitures de tourisme sont attendus les deux principales tendances.

La demande, падавший dans les années passées croître au cours des sept prochaines années. La croissance fournissent deux facteurs: le rétablissement du pouvoir d’achat et les différentes mesures d’incitation, telles que le trade-in et de marketing se déplace. D’ailleurs, la vente n’a pas atteint en 2012, a été l’envolée de la consommation et les russes ont acheté 2,8 millions de voitures.

D’ici à 2025, selon les rédacteurs de la stratégie, dans le pays vendront 2,21 millions de voitures sont.

Dans les sept ans, les russes vont acheter moins de voitures importées. En 2025, leur part dans le total des ventes diminue à 13-14%. À titre de comparaison: en 2016 20,2% achetés par des voitures ont été importées de l’étranger.

Cela ne signifie pas que sur les routes apparaître plus « Prior ». Aujourd’hui, de nombreux étrangers de marque ont une fédération d’assemblage. Tous les étrangers — les meilleures ventes de l’année dernière, la Kia Rio, Volkswagen, Hyundai Solaris — assemblés en Russie.

Ces deux tendance à provoquer le suivant: la production de voitures en Russie augmentera de 35 à 45% d’ici à 2025. Les usines se libérer plus de l’intention de vendre sur le marché intérieur. Les fabricants comptent sur les exportations de voitures.

L’exportation vers l’Asie et le Moyen-Orient

Les constructeurs automobiles augmentent l’exportation des voitures. La croissance en 2017 s’élève à 47% pour les trois quarts, selon russes à l’exportation des centre. Les plus populaires exportés par le modèle sont des voitures de Skoda, qui rassemblent à Nijni-Novgorod, machine à Lada, c’est Vesta et внедорожнки, et les voitures Hyundai, Renault, Volkswagen.

L’exportation des voitures sérieusement augmenter au cours des sept prochaines années, estiment les rédacteurs de la stratégie. Si en 2016, les producteurs russes ont vendu dans d’autres pays de 67 milliers de voitures sont, en 2025, ils seront d’exporter 270 milliers de machines. Cette croissance fournira la conclusion d’accords de libre-échange avec les marchés locaux et les producteurs. Les marchés cibles, selon le document, est de nombreux états de la CEI, de l’Europe Orientale, de l’Asie et du Moyen-Orient.

Véhicules électriques: d’abord dans la suite

Véhicules électriques prendront part à 17% de l’ensemble du volume de la production de voitures dans le monde d’ici à 2020. La plupart d’entre eux — environ 75% — ne seront pas « propre » des voitures électriques et hybrides.

Deux ans utilisés seront de 20 millions de respectueux de l’environnement des machines, que 1,7% de la flotte mondiale. En Europe, la proportion de véhicules électriques peuvent atteindre une moyenne d’environ 5%.

L’innovation dans le secteur automobile viendra de façon inégale. La russie, par оптимистичному scénario, se détache du marché mondial sur les quatre à cinq ans. En 2020, la proportion des ventes de ces voitures sur le marché russe sera de 1-1,5% (15-25 milliers de pièces). La raison en est que le siècle des véhicules électriques va commencer avec les modèles haut de gamme. Deux ans sur le marché n’a pas encore apparaître des modèles en raison de l’absence de faible coût de la batterie.

Le développement des batteries et la baisse de leurs prix jusqu’à 150 $chacun est attendue dans la période 2020-2025. Apparaîtront alors des voitures électriques à среднеценовом segment, ce qui permettra d’augmenter leurs ventes en Russie jusqu’à 4-5% du total.

Le gaz au lieu de l’essence

En Russie, il existe un local tendance des voitures sur газомоторном carburant.

Maintenant, dans de nombreux pays ont augmenté les exigences de qualité de carburant du point de vue de l’environnement. Chercher une alternative pousse notamment l’épuisement des réserves de pétrole. Le gaz naturel est une des alternatives. Pour la Russie, l’utilisation de ce carburant prometteur grâce à la présence de grandes matières premières — 32% des.

La fabrication de machines, fonctionnant au gaz, dans un monde en constante augmentation. En Russie, beaucoup de voitures et de véhicules utilitaires légers passent de l’essence au gaz en raison de la possibilité d’économiser lors du remplissage.

On estime qu’en 2020, le pays va continuer à libérer de 10 mille machines, utilisant le gaz comme carburant, et en 2025 — 12-14 milliers de machines. Parmi eux, environ 65% proviennent de bus, et de 35% sur le transport commercial.

« Уберизация » et каршеринг

« Уберизация » va se développer. Comment croître la part des services fonctionnant sur ce modèle, la stratégie n’est pas prévu, mais selon le centre d’analyse et au gouvernement de la fédération de RUSSIE, la proportion globale sur le marché russe « Yandex.Les taxis et Uber en 2017 s’élève à 10,4%.

À travers sept ans, 10% des véhicules est d’environ 200 milliers d’euros — sera acheté sur le marché russe pour une utilisation dans каршеринге. Comme une prévision sur le marché mondial suivante: en 2030, sera vendu à 126 millions de voitures, et seulement 3 millions d’entre eux achèteront pour le partage.

Les consommateurs choisissent de каршеринг et Uber, a provoqué le développement de la technologie Mobility as-a-service. C’est une application pour la planification et la construction de l’itinéraire sur une multitude de critères, y compris les préférences de l’utilisateur et les possibilités financières. Maintenant, les gens utilisent de plus en plus d’applications mobiles lors de la planification d’un voyage. On prévoit que d’ici 2025, le marché russe MaaS sera de $58 milliards de dollars (5,8% de l’ensemble du marché du transport). Les services pourront profiter de 50 millions de personnes.

Voitures-drones

Maintenant, dans le champ juridique de la Russie, comme dans la plupart des pays, il n’existe le terme « voiture avec un système intelligent » qui freine le développement du marché.

Au cours de l’année 2018, le terme apparaît dans la convention de Vienne sur la circulation routière. Dans les deux prochaines années dans la Russie d’adopter des lois sur беспилотниках et de poser les infrastructures pour un tel transport. Il est supposé que, dans les sept ans la Russie sera à la traîne du marché mondial des drones d’environ quatre à cinq ans.

D’ici à 2025 la part des ventes de ces véhicules dans le pays peut atteindre 1 à 2% (20 à 40 mille voitures par an), оптимистичному scénario. En prévision pessimiste, elle de telles ventes de réussir à atteindre que dans l’horizon 2035. Empêcher optimiste modèle de développement peuvent l’imperfection des lois dans le domaine de la circulation ou des exigences de la réglementation pour l’importation.

Anastasia Stepanova