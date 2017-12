L’Inde deviendra la 5e puissance économique mondiale en 2018

L’Inde s’apprête à dépasser le Royaume-Uni et la France pour devenir, l’an prochain, la cinquième puissance économique mondiale, selon un rapport publié jeudi.

La hiérarchie économique mondiale est en train de changer. Actuellement au 7e rang, l'Inde grimpera à la 5e place en 2018 puis à la 3e en 2032, a affirmé le Centre for Economics and Business Research (CEBR), un institut basé à Londres, dans son classement annuel.

L'économie indienne a certes été ralentie durant le premier trimestre, à cause du retrait brutal de la circulation des billets de banque de grande valeur en novembre 2016 et le lancement d'une réforme fiscale.

La croissance est ainsi descendue à 5,7% au deuxième trimestre, avant de remonter à 6,3% au troisième trimestre.

Les plus grandes économies sont asiatiques

"Malgré quelques revers passagers, l'économie indienne est en mesure de rattraper celles de la France et du Royaume-Uni en 2018. Elle les dépassera toutes les deux pour devenir la cinquième puissance économique en termes de dollars", note Douglas McWilliams, le vice-président du CEBR.

L'énergie bon marché et la révolution numérique vont accompagner la croissance économique mondiale, ajoute le rapport. Le CEBR estime qu'en 2018, trois des cinq plus grandes économies de la planète seront asiatiques : la Chine, l'Inde et le Japon.

Les États-Unis, première économie au monde, seront dépassés par la Chine en 2032, selon les prévisions du rapport, qui ajoute que l'Inde pourrait s'emparer de cette première place "au cours de la deuxième moitié de ce siècle."

Avec AFP

Première publication : 27/12/2017