L’Inde en passe de devenir la 5ème plus grande économie en 2018, selon une étude

L’Inde est en passe de supplanter le Royaume-Uni et la France pour devenir la cinquième plus grande économie mondiale l’année prochaine, indique mardi une étude du Centre for Economics and Business Research, un cabinet de consultants basé à Londres, dans son classement annuel.

Actuellement classée septième, l’Inde devrait passer à la cinquième place en 2018 et briguer la troisième place en 2032, selon cette étude.

L’économie indienne a connu un plus bas en trois ans au premier trimestre de l’exercice fiscal en cours après que le Premier ministre Narendra Modi a décidé en novembre 2016 de retirer de la circulation les billets de banque de grande valeur et de lancer une réforme fiscale.

La croissance de son PIB a du coup baissé à 5,7% en glissement annuel au cours du trimestre finissant en juin avant de se reprendre légèrement à 6,3% sur un an au cours du trimestre finissant en septembre.

« En dépit d’un recul temporaire… l’économie indienne a rattrapé celles de la France et du Royaume Uni et en 2018 elle les aura supplantées tous les deux pour devenir la cinquième économie mondiale en termes de dollars », estime le vice-président du CEBR Douglas McWilliams.

Une énergie peu chère et une révolution digitale tireront la croissance globalement, précise l’étude. La croissance mondiale sera dominée par l’Asie, dont l’Inde, la Chine et le Japon.

Les Etats-Unis, la plus grande économie mondiale, seront supplantés par la Chine en 2030, toujours selon les prévisions de l’étude qui ajoute que l’Inde occupera la première place « vers le milieu du siècle actuel ».