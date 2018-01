© Service de presse du holding « Schwabe »

MOSCOU, 26 décembre. /TASS/. L’institut d’etat de l’optique appliquée (inclus dans le holding « Schwabe ») a reçu le prix national « une idée en Or » pour sa contribution à l’amélioration de la compétitivité de la destination spéciale. Cela a été annoncé le mardi TASS, le directeur général de l’organisation Vladimir Ivanov.

« L’équipe a reçu cette industrie récompense pour la deuxième fois », dit – il, rappelant qu’il y a dix ans, l’institut a reçu le « Golden idées » comme la meilleure entreprise à l’artiste ayant collaboré.

Ivanov a souligné que le nouveau prix dans la même nomination, l’organisation a été décerné pour sa contribution dans le développement, la production et l’exportation des opto-électronique, systèmes pour l’aéronautique et terrestres complexes. « Il s’agit de ces canaux pour des hélicoptères de la technologie et de l’armement terrestre », a expliqué le directeur général de l’institut. Selon lui, les nouveaux appareils ont des caractéristiques techniques et utilisés avec succès dans l’industrie de la défense.

Le prix « une idée en Or », créé par le service Fédéral de coopération technique et militaire en 2001, les notes de la contribution des entreprises dans le développement de l’industrie. En 2017 ont participé au concours 118 russes organisations. À l’issue de l’inspection, la commission d’experts détermine le meilleur de plusieurs nominations. En particulier, les diplômes des lauréats sont attribués pour sa contribution dans le domaine de la conception des produits à usage militaire, pour ses réalisations dans le domaine de la production de produits militaires, pour la mise en œuvre des technologies de pointe et des solutions innovantes. La prime sont également les meilleures entreprises-соисполнители.