L’interdiction de la fessée fait son retour dans le débat public

Donner une fessée à un enfant pourrait bientôt être interdit par la loi –

LOIC VENANCE / AFP

La ministre de la Santé Agnès Buzyn a annoncé ce vendredi qu’elle s’engageait à soutenir une proposition de loi déposée par 29 députés visant à interdire les violences éducatives ordinaires.

La fessée fait son retour dans le débat public. Ecartée de la loi « Egalité et citoyenneté » par le Conseil constitutionnel en janvier 2017, l’interdiction de la fessée pourrait bien être cette fois-ci actée pour de bon. Ce vendredi, la ministre de la Santé a en effet apporté son soutien à une proposition de loi déposée le 22 février par les députés Maud Petit (MoDem) et François Michel-Lambert (LaREM), et cosignée par 27 autres parlementaires de tous bords (hors FN), visant à inscrire dans le code civil le droit des enfants à bénéficier d’une « éducation sans violence ». Et donc à supprimer définitivement « le droit de correction » de la jurisprudence française.

« L’enjeu, c’est d’interdire les châtiments corporels », a indiqué la ministre à l’occasion de la journée de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants, tout en précisant qu’elle allait « travailler avec les porteurs du projet de loi pour trouver une voie de passage ».

Il s’agit de « rejoindre les grands pays européens qui, pour la majorité d’entre eux, ont publié des lois qui interdisent les violences faites aux enfants dans le cadre de la famille », a ajouté Agnès Buzyn. Avec ce texte, les députés espèrent ainsi interdire toutes les « violences éducatives ordinaires » qui regroupent notamment « la violence verbale (moqueries, propos humiliants, cris, injures…), la violence psychologique (menaces, mensonges, chantage, culpabilisation…) et/ou la violence physique (gifles, pincements, fessées, secousses, projections, tirage de cheveux, tapes sur les oreilles) ».

Si leur proposition ne prévoit pas de sanction pénale à l’encontre des parents réfractaires, les signataires assurent que seule une loi peut « permettre d’obtenir un changement rapide de l’opinion publique », rapporte Le Parisien.