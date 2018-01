L’italie participera à saint-pétersbourg culturel le forum en 2018 son statut de pays invité

SAINT-PÉTERSBOURG, le 29 janvier. /TASS/. L’italie recevra le statut de pays invité international de Saint-Pétersbourg culturel le forum, qui se tiendra en 2018, du 15 au 17 novembre, a annoncé lundi le service de presse du forum.

« La République italienne participera au VII international de Saint-Pétersbourg culturel le forum officiel du statut de « Pays invité ». Ce statut de souligne déjà établies, les amicales et les partenariats entre les états, est un indicateur de la dynamique de développement de ces relations, accentue l’importance de la précédente, l’actuelle et la poursuite de la coopération pour les deux parties », – dit dans le message du comité d’organisation.

Comme l’a expliqué le service de presse, spécialement au forum, le pays invité doit former son propre programme, avec la participation de personnalités et d’experts de renommée mondiale dans le domaine de la culture et de l’art, ainsi que les équipes de création et les artistes. Elle doit inclure une discussion pour les membres du forum et d’événements culturels pour le grand public.

« L’un des objectifs du programme de pays-invité sur le forum – la mise en œuvre du principe de « la culture pour le peuple »: assurer la rencontre du grand public à la culture du pays et le client à travers des interventions de flux et de festival programme », a souligné le service de presse.

Le statut d’invité, introduit dans le travail de Saint-Pétersbourg le forum culturel international en 2016, agit principalement pour le pays dans lequel l’année de la tenue du forum est réalisé le projet international « saisons Russes ». En Italie, le festival de l’art russe a ouvert le 14 janvier une tournée du théâtre Mariinsky.

Sur le passé culturel le forum le statut de « Pays invité » a été accordé à ces deux pays – le Japon et le Kazakhstan. Les deux pays ont présenté un riche commercial, culturel et de discussion des programmes qui ont suscité un vif intérêt en tant que professionnels dans le domaine de la culture, et du grand public.

Le forum en chiffres

Saint-Pétersbourg forum culturel international est traditionnellement organisé dans la ville sur la Neva à la fin de l’année. Chaque année, à l’échelle augmente, augmente le nombre de participants. VI forum culturel en novembre 2017 est devenu le plus grand moment de sa tenue. Il a recueilli 36 des milliers de participants, y compris les 1000 visiteurs étrangers.

Dans le cadre de ПМКФ-17, tenu de 500 culturels et 200 événements d’affaires. Les participants ont discuté les questions de développement de la culture: de la conservation du patrimoine subaquatique et les résultats de la Grande révolution russe avant le sauvetage de monuments dans les zones de conflit, et de l’impact des sanctions sur la coopération internationale. De saint-pétersbourg forum culturel diffère des autres en ce qu’il a de permanent à la direction, qui pendant toute l’année, organise des activités sous les auspices du forum.