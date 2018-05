Liverpool a gagné une place dans la Ligue des champions dans le dernier tour du championnat d’Angleterre

Mohamed Salah

TASS, le 13 mai. « Liverpool » sur son terrain, a remporté une victoire avec un score de 4:0 sur « Brighton » dans le match de la finale du championnat d’Angleterre de football de la saison 2017/18. Grâce à cette victoire, Liverpool a conservé une quatrième place dans le tableau et se produira dans la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine.

Dans la composition des gagnants bouchés balles, ont été marquées Mohamed Salah (26 minutes), Dejan Lovren (40), Dominique Соланке (63) et André Robertson (85). Grâce à cette victoire, Liverpool a marqué 75 points et a conservé une quatrième place dans le tableau. Par conséquent, Liverpool s’est assuré de participer à la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine. Le 26 mai Liverpool en finale de la Ligue des champions cette saison jouera avec le Real madrid.

Salah a marqué 32-ème but en championnat et est devenu le meilleur buteur du championnat, marquant le record du nombre de buts dans l’histoire de la premier league Anglaise (menée avec la saison 1992/93 – env. TASS). Au 31 balle a l’uruguayen Luis Suarez (Liverpool, 2013/14), le portugais Cristiano Ronaldo (Manchester United, 2007/08) et l’anglais Alan Shearer (Newcastle, 1995/96). Auparavant, un egyptien a été élu meilleur joueur de la saison en premier league, le joueur de la saison par des joueurs de football Professionnelle de l’association de football et joueur de l’année par ses pairs (FWA).

« Manchester City », qui a déjà à l’avance est devenu un champion, sur le check-out a battu Southampton » avec un score de 1:0. Le but de la victoire lors de la quatrième ajoutée à la deuxième тайму minute sur votre compte enregistré l’attaquant brésilien Gabriel Джезус. Ainsi, Manchester City a marqué 100 points, devenant la première équipe dans l’histoire de la premier league, ayant fait un tel résultat. Sur 19 points « de la ville » se détache de la « Manchester United », qui est devenu le plus grand écart entre le champion et une deuxième équipe dans l’histoire de la ligue.

Aussi Manchester City a établi le record du nombre de victoires en une saison (32), par le nombre de victoires à l’extérieur (16), par le nombre de victoires d’affilée (18), par le nombre de buts marqués (106) et la plus grande différence de buts (buts (79). Les milieux de la « City » le belge Kevin de Брюйне et allemand Leroy Sanaa se partagent la première place dans le classement sur le nombre de passes (15).

D’autres résultats

« Manchester United » sur son terrain a battu Watford », le seul but est marqué par Marcus Рэшфорд (34). Chelsea, qui a remporté le championnat de la saison dernière, à la sortie de разгромно perdu « Ньюкаслу » (0:3) et a perdu de chances d’entrer dans la Ligue des champions pour la saison prochaine. Chelsea a pris la cinquième place avec 70 points et a obtenu dans la phase de groupes de la Ligue de l’Europe. « Burnley » perdu « Bournemouth », mais n’en est pas moins conservé une septième ligne (54 points) et jouera dans le Championnat d’Europe, l’équipe va commencer à lutter dans le tournoi avec un deuxième tour de qualification.

Arsenal away a battu « Huddersfield » avec un score de 1:0, après avoir remporté une première victoire à l’extérieur en 2018. Ce match est devenu le dernier pour le français, spécialiste d’Arsène Wenger en tant qu’entraîneur d’Arsenal, il a dirigé le club de londres pendant 22 ans. « L’arsenal » de la deuxième saison consécutive n’a pas pu entrer dans la Ligue des champions. Les londoniens ont occupé la sixième place (63 points) et sortiront dans la phase de groupes de l’europa League la saison prochaine.

« Swansea » sur son terrain perdu et Stoke City, avec un score de 1:2 et a quitté la premier league. Le club a terminé à la 18ème place avec 33 points, et trois points derrière les « Southampton », qui a pris la 17e place de Southampton. Stoke City encore plus tôt perdu la chance de conserver son apparition dans l’élite du football anglais, l’équipe a accumulé 33 points et a terminé à la 19e position. « West Brom », à la sortie perdant « Christal Пэласу » (0:2), a pris la dernière place (31 points).

La saison prochaine dans la premier league Anglaise se produira « Wolverhampton », le gagnant de la чемпионшипе la deuxième force de la première division anglaise de football. Aussi le droit de jouer dans la premier league a remporté le club gallois « Cardiff ». Pour le reste de votre billet pour la premier league dans le format des séries éliminatoires de concourir Fulham, Aston Villa », « Middlesbrough » et « Derby County.