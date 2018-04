Logements sous-occupés : Philippe Defeyt plaide pour des « solutions incitatives »

Sept Belges sur dix occupent un logement trop grand par rapport au nombre de personnes qui l’occupent, selon une étude de l’Institut pour un Développement Durable. Interrogé sur La Première, au nom de cet institut, l’économiste Philippe Defeyt incite à prendre ces « données avec une certaine prudence, parce que par exemple on ne tient pas assez compte du fait qu’un nombre croissant de ménages a besoin d’une pièce supplémentaire pour travailler : les personnes qui travaillent à distance, les indépendants, etc.. Mais c’est un constat que je résumerais de la manière suivante : aujourd’hui la problématique du logement, ce n’est pas seulement le nombre total de logements qui doit manifestement continuer à augmenter au vu des évolutions démographiques, mais peut être aussi faut-il avoir aujourd’hui une réflexion sur l’adéquation. Est-ce que le logement dans lequel je suis correspond bien à mes besoins ? Et là, on sait d’expérience autour de nous, mais aussi au travers des statistiques, qu’un certain nombre de personnes âgées, seules ou encore en ménage, occupent un logement trop grand, qui leur coûte parfois très cher, et qui sont parfois coincées dans leur logement. Par exemple une personne qui habite encore une villa quatre façades assez loin du centre-ville et qui souhaite la vendre se rend compte parfois que la maison qu’elle souhaite vendre parce qu’elle est devenue trop grande pour elle, va rapporter moins que ce que coûte un appartement neuf de qualité dans un centre urbain ».

« Il y a des obstacles culturels : ce n’est pas évident pour une personne de quitter sa maison, ou d’accepter qu’une partie de la maison soit occupée par un autre locataire. Il y a aussi des obstacles du côté de l’urbanisme. Un certain nombre de communes n’aiment pas beaucoup qu’on partage des logements grands en deux ou trois logements, alors que je pense que ça rendrait finalement service à tout le monde : aux personnes qui cherchent un logement et aux personnes qui aujourd’hui ont des difficultés économiques. La possibilité de louer ou de consacrer une partie de la maison à un locataire permettrait d’alléger les contraintes économiques » poursuit Philippe Defeyt.

Taille standard

Comment définir une taille standard de logement pour un ménage? L’économiste se réfère à des normes qui sont largement d’application dans le secteur public et le logement social. « Il y a des pièces de vie normales : salle à manger, salon. Mais il faut aussi évidemment le nombre de chambres suffisant et le nombre de chambres suffisant tient évidemment compte de l’âge et du genre des enfants. Donc c’est clair que quand vous avez deux petits enfants, vous pouvez, ce que font effectivement beaucoup de jeunes ménages, les mettre dans une même chambre. Une fois qu’ils grandissent, surtout s’ils sont de genres différents, il faut évidemment qu’ils aient chacun leur chambre. J’insiste bien, ce chiffre est probablement un maximum, mais il révèle une réalité extrêmement présente, c’est qu’un certain nombre de ménages habitent des logements où il y a deux niveaux, ils occupent un niveau et l’autre niveau est totalement inoccupé. Ça pose quand même problème, alors que des tas de jeunes ménages souhaitent par exemple habiter en ville à proximité des services ».

Le gouvernement wallon a adopté des projets pour lutter contre l’inoccupation des logements sociaux. « La question de la sous-occupation concerne tous les logements, y compris les logements sociaux, des sociétés de logements de service public. C’est une question difficile. Je pense qu’effectivement, on ne peut pas laisser une personne, quel que soit son âge, occuper un logement de trois chambres alors que la personne est seule, alors qu’en même temps il y a par exemple une maman avec deux jeunes enfants qui cherche un logement social. Il faut trouver une solution. Je pense qu’il y a des solutions économiques, de dire à la personne : si vous souhaitez occuper cela, peut-être que vous devez être prêt à payer plus. Je préfère des solutions incitatives, et une solution incitative que nous avons expérimentée à Namur, et qui donne d’excellents résultats pour les personnes âgées, c’est de proposer aux personnes qui le souhaitent d’aller vers une résidence service social, et par là même de libérer volontairement un logement qui est devenu trop grand pour elle, et qui sera alors occupé par une famille à la recherche d’un logement ».

Marché immobilier

L’étude montre que le nombre de ménages augmente moins vite que le nombre de logements. Cela veut-il dire que les prix vont continuer à monter? « Les choses ne sont pas évidentes, d’abord parce que les marchés immobiliers sont souvent des marchés locaux. Et les marchés sont aussi segmentés : celui des personnes seules à petits revenus n’est pas le même que celui des personnes âgées qui ont des revenus confortables. Et si effectivement le nombre de logements, au cours de ces dernières années, a augmenté plus vite que le nombre de ménages, ce n’est pas vrai partout d’une part, et ce n’est pas nécessairement vrai sur tous les segments. Il est clair aujourd’hui que les personnes seules et les ménages monoparentaux continuent à avoir plus de difficultés à trouver un logement, et surtout un logement accessible, que d’autres catégories ».