Loi climat : contrainte nécessaire ou gouvernement des juges ?

C’est la question qui agite ce jeudi les échanges dans l’hémicycle de la Chambre : modifier la Constitution est-il le bon moyen de lutter contre le réchauffement climatique ? Pour en débattre, Soir Première a invité Rik Torks, professeur de droit canonique, ancien recteur de la KU Leuven et ancien sénateur CD&V, ainsi que Charles-Hubert Born, professeur de droit de l’environnement à l’UCLouvain.

Selon Rik Torks, les conséquences d’une révision de la Constitution sur la gouvernance serait le risque d’apparition d’un gouvernement des juges : « Des normes relativement vagues dans la Constitution peuvent être interprétés par des juges avec une liberté trop grande. Et on pourrait donc aboutir à ce qu’on appelle le gouvernement des juges. Selon moi, il faut maintenir la prééminence du corps législatif, et les juges doivent appliquer des normes. Alors bien sûr, leur espace est parfois plus grand, notamment lorsqu’il s’agit des droits de l’homme. Mais il faut éviter qu’ils aient une telle marge dans tous les dossiers ».

Ce qui pourrait donner lieu, d’après lui, à des décisions étranges : « Les juges pourraient par exemple, sous prétexte que les centrales à gaz seraient plus nocives, les défavoriser au profit des centrales nucléaires ».

De son côté, Charles-Hubert repart de la même question : est-ce que réviser un article de la Constitution va permettre à un juge d’excéder ce qui lui est autorisé ? Il répond qu’en fait aujourd’hui, sans loi climat, on risque déjà de se faire condamner par un juge à devoir renforcer notre politique climatique : C’est par exemple ce qui s’est passé au Pays-Bas avec l’affaire Urgenda, et chez nous, ça nous pend au nez puisqu’il y a une affaire climatique en cours devant le tribunal de Bruxelles. Donc on peut déjà craindre une décision politique des juges ».

« Alors, avec une loi climat, qu’est-ce qu’on risque ? », continue-t-il. « C’est vrai que se définir des objectifs sur le plan climatique, c’est en effet se contraindre. Mais l’idée, c’est de fixer des objectifs qui ne sont pas à proprement parler des obligations de résultats, mais plutôt des obligations de moyens. Ces objectifs mèneront à la question : est-ce qu’on a fait tout ce qui était nécessaire, sous une législature, pour les atteindre ? Et là, oui, il pourra y avoir un contrôle du juge, mais qui se fera dans le respect de ses compétences, à savoir de faire respecter l’état de droit. Donc je n’aime pas ce terme de gouvernement des juges, parce que c’est un peu l’inverse qui se passe ».

Un risque de primauté des objectifs climatiques sur les autres ?

Rik Torks voit un deuxième problème dans le principe de réviser la Constitution pour adopter un loi climat : « Cela veut dire qu’une hiérarchie implicite s’installerait entre les différents objectifs du corps législatif. Imaginez, si certains objectifs pour le climat doivent être atteints à tout prix, cela pourrait avoir des répercussions sur d’autres mesures concernant par exemple les taxes, l’emploi, la lutte contre la pauvreté, etc. Alors peut-on dire, par le biais d’une Constitution, qu’il y a une hiérarchie qui existe entre des objectifs qui normalement doivent être choisis par le peuple par le biais des élections et de la Chambre de représentants ? Selon moi, là, il y a une perte de liberté ».

Un avis que ne partage pas forcément Charles-Hubert : « Oui, cela donnerait une priorité sur des objectifs législatifs. Mais le respect par exemple des droits fondamentaux, de la liberté d’entreprendre, etc, devrait continuer à être respectés dans le respect du principe de proportionnalité ».