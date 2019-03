Loi Climat: la Chambre l’a officiellement rejetée

L’issue ne faisait plus aucun doute, c’est désormais officiel : par 76 voix pour, et 66 voix contre, la Chambre des représentants a décidé de ne pas revoir l’article 7bis de la Constitution. De quoi donc empêcher la mise sur pied de la loi Climat. Il fallait une majorité des deux tiers (101 voix sur 150) et une majorité dans les deux groupes linguistiques, avant un passage au Sénat.

Cette « loi climat », élaborée par des universitaires, a été portée à la Chambre par les partis Ecolo et Groen. Après bien des soubresauts, le MR avait décidé de soutenir la modification de l’article 7bis de la Constitution, rejoignant les partis écologistes, socialistes, le cdH, le PTB, Défi. Côté flamand, N-VA, Open VLD et CD&V n’ont jamais caché leur refus de pousser ce texte de loi. Finalement, les partis flamands de centre-droit ont eu gain de cause.