L’OMS et la banque Mondiale ont créé un mécanisme de surveillance des flambées de maladies dans le monde

GENÈVE, le 24 mai. /TASS/. L’organisation mondiale de la santé (OMS) et la banque Mondiale (BM) a annoncé jeudi à Genève sur la création d’un mécanisme de surveillance des flambées de maladies dangereuses et d’évaluer le niveau de préparation de la communauté mondiale de contrer les menaces.

Diriger cet organe, composé de politiciens, chefs d’agences des NATIONS unies et d’éminents experts, seront, en tant que coprésidents de l’ancien premier ministre norvégienne Gro Harlem Brundtland et l’actuel directeur général de la fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Elhadj.

Comme l’a expliqué le service de presse de l’OMS, le nouveau mécanisme vise à « renforcer la sécurité mondiale dans le domaine de la santé en veillant à la stricte surveillance indépendante et régulière de rapports sur la volonté de faire face à des éclosions de maladies, des pandémies et d’exercer d’autres situations d’urgence ayant des incidences sur la santé ».

Les experts seront à surveiller la volonté des gouvernements, des agences des NATIONS unies, de la société civile et du secteur privé à l’action dans les situations d’urgence. Dans ses rapports annuels qu’ils vont donner une évaluation de la pertinence du financement de la » crise de programmes, de progrès dans la recherche scientifique en médecine, l’efficacité de la préparation aux situations d’urgence au niveau mondial, régional et national.

« L’épidémie actuelle d’Ebola en République Démocratique du Congo est devenue sévère à rappeler que le flash [maladies] peuvent se produire partout et à tout moment », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Аданом Ghebreyesus. À son tour, le président de la BM, Jim Yong Kim a noté que jusqu’à présent, les efforts de la lutte contre les flambées de « l’été, quand il y avait une menace sérieuse », alors que le nouveau mécanisme mondial de surveillance permettra de briser ce cercle ». Grâce à lui, vous pouvez sauver des vies, prévenir les dommages économiques et continuer d’accorder la priorité à la préparation à la lutte contre les pandémies « dans l’agenda mondial », a résumé le chef de la BM.

Sur la création d’un nouveau mécanisme de surveillance de l’OMS et de la banque Mondiale a annoncé sur les champs de passage à Genève, de la 71e session annuelle de l’assemblée Mondiale de la santé, qui traite des questions les plus urgentes de protection de la santé dans le monde. Il a invité les délégations de 194 pays membres de l’OMS, soit environ 4 mille participants.