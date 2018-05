L’OMS livrera en République Démocratique du Congo 4 milliers de doses de vaccins contre le virus Ebola

TASS, le 14 mai. L’organisation mondiale de la santé (OMS) a reçu 4 milliers de doses de vaccins contre le virus Ebola (БВВЭ) et prévoit de les envoyer en République Démocratique du Congo, où est fixé le flash de cette maladie. À propos de ce dimanche, a rapporté l’agence Reuters, citant le chef du bureau Régional de l’OMS pour l’Afrique Матшидисо Моети.

« Nous travaillons sur l’acheminement de ces médicaments, préparons un circuit frigorifique. Cela dépend de la date de début de la vaccination », – at-elle expliqué.

Comme auparavant, a indiqué la fédération Internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, à ce stade de la maladie, avec une suspicion БВВЭ en RDC mort de 18 personnes. Dans les deux cas, la présence du virus Ebola a été confirmée par des tests de laboratoire. La manifestation de la maladie a été officiellement enregistrée le 8 mai près de la ville de Бикоро.

C’est déjà la neuvième flash БВВЭ en RDC depuis la détection du virus dans le pays en 1976, indique genève, siège de l’OMS. La précédente manifestation s’est produite en 2017, quand a tué huit personnes.

БВВЭ – l’une des plus dangereuses maladies de la modernité, elle provoque une forte frissons et de la fièvre, des crampes, des nausées et des vomissements, des saignements, y compris en interne, dans 60 à 90% des cas mortels.