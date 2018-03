Le Royaume-Uni frissonne, alors que les prévisionnistes ont annoncé qu’une nouvelle tempête devait apporter de la pluie verglaçante et des orages en Irlande, au sud-ouest de l’Angleterre et au Pays de Galles plus tard dans la journée de jeudi 1er mars.

Le temps a déjà bloqué certains habitants, jusqu’à 10 heures sur les routes recouvertes de neige, ou en raison d’annulations de vols et d’annulations de trains.

Images de Londres et des fontaines gelées de Trafalgar Square.