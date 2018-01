L’ONU a demandé un record de 1,7 milliard $sur les opérations humanitaires en république démocratique du Congo en 2018

De l’ONU, le 19 janvier. /TASS/. Les agences humanitaires de l’ONU a demandé de pays et de l’opinion mondiale d’allouer un montant record de $1,7 milliards de dollars pour la fourniture d’une aide de 13 millions d’habitants de la République Démocratique du Congo en 2018. Cela a été annoncé le 18 janvier aux journalistes le représentant officiel du secrétaire général de l’organisation mondiale de Stéphane Дюжаррик.

« L’agence d’aide à la République Démocratique du Congo ont demandé de mettre en relief $1,68 milliards de dollars pour l’année 2018, c’est le plus grand de tous les temps une demande de financement de l’aide humanitaire dans ce pays. Ces outils sont nécessaires d’urgence pour fournir une aide de 13 millions de personnes », dit – il.

Voir aussi

Les états-UNIS ont déclaré qu’ils réussissent de la république démocratique du Congo la tenue d’élections en 2018

Le secrétaire général de l’ONU a chargé russe à diriger l’enquête attaques contre les soldats de la paix au Congo

Selon les informations sur le site officiel du bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), les donateurs ont répondu à l’appel d’allouer des fonds. En date du 18 janvier, sur les comptes de l’organisation a reçu $34,2 millions de Recueillir des dons y compris en cours sur le site de l’OCHA. L’année dernière, l’ONU a demandé à une opération humanitaire en RDC de plus de $810 millions d’euros, finalement rassemblé un peu plus de la moitié de cette somme.

Le conflit en République Démocratique du Congo s’est aggravée en 2012, lorsque dans l’est du pays a accéléré le groupe rebelle « Mouvement du 23 mars » (M23). Après neutraliser le principal danger vient des combattants de groupes armés, les « forces Démocratiques de libération du Rwanda » et « l’Alliance des forces démocratiques » qui, régulièrement, font des attaques contre des civils.

Selon les NATIONS unies, au cours de l’année 2017 leur maison à cause des affrontements ont été forcés de quitter 1,7 millions de congolais. Actuellement, près de 10 millions d’habitants du pays connaissent une pénurie de nourriture, dont 4,3 millions ont un besoin urgent de produits alimentaires. En outre, le pays a commencé de la plus grave épidémie de choléra au cours des dernières décennies. À la fin de l’année 2017 de la maladie dangereuse est décédé 1070 personnes, à 90% de plus que l’année précédente.