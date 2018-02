L’ONU ouvre une hotline pour les employés victimes de harcèlement sexuel

© Alexander Shcherbak/TASS

De l’ONU, le 27 février. /TASS/. Un grand nombre de plaintes sur le harcèlement sexuel parmi le personnel des NATIONS unies a contraint la direction de l’aller dans un geste sans précédent – d’ouvrir une ligne téléphonique pour recevoir les plaintes sur le comportement du personnel. Comme le fonctionnaire a déclaré aux journalistes, le représentant du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Дюжаррик, spécialement formés, les opérateurs commencent à recevoir des appels est déjà mardi, le 27 février.

Voir aussi

L’ONU a reconnu l’existence du problème du harcèlement sexuel dans l’organisation

Le secrétaire général de l’ONU sur la parité entre les femmes et les hommes dans le manuel de l’organisation

« Demain [mardi] commence à travailler ligne d’assistance « Manifestez]. « Speak up »). Il est ouvert 24 heures par jour et de permettre aux employés du secrétariat des NATIONS unies confidentiel de parler avec et impartial, formé, la personne qui fournira des informations sur la façon de se protéger, d’obtenir le soutien et le rapport de la [plainte]. Le but – pour écouter les besoins du personnel, ainsi que les aider à prendre de jugement sur la façon d’agir », a déclaré Дюжаррик.

Selon lui, à présent, le bureau des services de contrôle interne est chargé d’enquêter sur toutes les plaintes sur le harcèlement sexuel », et introduit une procédure accélérée pour la réception et le traitement des demandes. Est créé une commission spéciale pour enquêter sur les plaintes, lors de la formation sur une « attention particulière » aux candidats aux femmes, a déclaré Дюжаррик.

Il est rapporté que, lundi, le secrétaire général de l’ONU, António Гутерриш a adressé au personnel de l’organisation un message spécial, qui a appelé à lutter contre « le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, ainsi que de soutenir les victimes et des témoins ». Dans son intervention, le personnel administratif, le chef de l’ONU a déclaré qu’il ne tolère pas le harcèlement sexuel, en soulignant qu’un tel comportement est contraire aux principes que nous défendons en tant qu’organisation ».

En janvier, le journal britannique The Guardian a publié un article dans lequel il affirme que le harcèlement sexuel se produisent dans les bureaux de l’ONU à travers le monde, dans ce guide, les NATIONS unies n’ont pas accordé suffisamment d’attention à ce problème, tout en permettant l’impunité des auteurs de ces méfaits. Immédiatement après cela, le secrétariat de l’ONU ont déclaré qu’ils savent à propos du problème d’un comportement inapproprié du personnel de l’organisation et ne se ferme pas sur elle les yeux.