L’ONU préoccupée par les informations sur la découverte de fosses communes des musulmans dans l’état de Rakhine

De l’ONU, le 1er février. /TASS/. L’ONU préoccupée par les MÉDIAS sur la découverte de charniers et les musulmans de l’ethnie рохинджа dans un village dans l’état de Rakhine au Myanmar, mais ne peut pas vérifier cette information, parce que dépourvu d’accès requis dans la région. Sur ce, a déclaré jeudi aux journalistes le représentant officiel du secrétaire général de l’organisation mondiale de Stéphane Дюжаррик.

« Nous sommes très préoccupés par ces messages. À mon avis, ce type d’information souligne la nécessité de fournir de l’ONU, de l’accès à l’état de Rakhine – comme pour les mécanismes, et pour les travailleurs humanitaires, ainsi que pour les MÉDIAS », dit – il. Selon lui, les NATIONS unies « n’est pas nécessaire d’accès pour vérifier les messages sur les charniers. Dans le même temps, il a souligné que le bureau des NATIONS unies au Myanmar prêt à fournir l’assistance nécessaire à la mise en œuvre des solutions à long terme qui permettra d’éliminer les causes profondes du conflit dans l’état de Rakhine ».

Plus tôt jeudi, l’agence The Associated Press a rapporté sur la détection d’au moins cinq charniers dans un village dans l’état de Rakhine, où vivaient les musulmans de l’ethnie рохинджа.

Le 25 août 2017, les militants du mouvement « Араканская de l’armée du salut рохинджа » attaqué sur 30 points d’appui de la police dans l’état de Rakhine. Les forces de sécurité ont commencé dans la région de musculation de l’opération. Selon les données officielles, dans des affrontements ont fait plus de 400 personnes, cependant, selon l’organisation internationale Médecins sans frontières », seulement pour le premier mois d’affrontements dans la région des victimes d’actes de violence sont devenus 6,7 des milliers de personnes. Environ 690 millions de рохинджа, selon l’organisation Internationale pour les migrations, ont fui au Bangladesh.

Les autorités du Myanmar estiment рохинджа des immigrés clandestins en provenance du Bangladesh et de ne pas reconnaître leur droit à la citoyenneté, malgré le fait que de nombreux membres de cette ethnie de longues années, vivent sur le territoire du pays. Dans Ракхайне à plusieurs reprises éclataient les conflits religieux, amenant à des affrontements entre musulmans et bouddhistes locaux.