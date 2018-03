Stade De Rostov-Arena »

© Valery Матыцин/TASS

ROSTOV-SUR-le-DON, le 5 mars. /TASS/. Le réseau de communication sur le stade « Rostov-Arena, construit pour la coupe du monde 2018 à пустовавшем заболоченном un terrain sur la rive gauche de la région de Rostov-sur-le-Don, en mesure de supporter une charge comparable avec la charge sur le réseau du stade « Фишт » pendant les jeux Olympiques d’hiver à Sotchi. Ce sujet TASS a rapporté le ministre de la communication et des technologies de l’information de la région de Rostov Herman Лопаткин.

À l’heure actuelle, les opérateurs procèdent à l’installation de l’équipement dans le stade, ainsi que de travailler à l’amélioration de la qualité de la communication sur d’autres objets de la coupe du monde. Selon les autorités régionales, la nouvelle IT-infrastructure à l’avenir fournira des moyens de télécommunications sport-le cluster touristique sur la rive gauche de Rostov.

« Rostov-Arena » et « Фишт » par le nombre de fans sont les mêmes (à 45 mille – env. TASS), donc le nombre de consommateurs de services de communication sont les mêmes », a déclaré Лопаткин.

Lors de cette infrastructure de communication, comme la « Rostov – Scène », dû construire à partir de zéro. Jusqu’à récemment, la construction de la rive gauche de la partie de la région de Rostov limitée à une étroite bande de restaurants, de clubs et bases de loisirs – ils se dirigeaient directement le long des rives du Don, pour eux a commencé, en fait, « plein champ ».

« Il y avait aquatique de la parcelle, et, bien sûr, eu des problèmes avec le variateur à l’endroit de communication… de la technologie Moderne, il semble y avoir depuis l’année dernière, quand nous sommes passés de la fibre optique les deux ponts de la transition. Alors la possibilité de fournir là modernes de qualité de services numériques. Mais aujourd’hui, tous les hôtels et les restaurants sont connectés [aux nouveaux réseaux], parce que quelqu’un a un vieux de la communication, de quelqu’un, ils organisent », – a expliqué le ministre.

Selon lui, aujourd’hui, Rostov-Scène » les plus modernes moyens de télécommunication. « Ils permettent, par exemple, телевизионщикам de diffuser, notamment en 4K est un format de vidéo numérique et les flux. Naturellement, maintenant, il se déroule le réseau de tous les opérateurs dans le format LTE (haute vitesse sans fil de quatrième génération – env. TASS). Le stade sera de travailler plus de 20 systèmes d’information, allant du contrôle de l’entrée, avant que les systèmes de services d’activités sportives », – a déclaré l’interlocuteur de l’agence.

« L’excès » de la puissance et de la 5G

Principal promoteur de l’infrastructure informatique « Rostov-Arena » a été sélectionné, la société MTS – c’est elle qui construit une base de puissance, qui lors d’un championnat vont utiliser les autres opérateurs de télécommunications. Selon le chef De la branche de la compagnie d’Igor Марьясова, au total, MTS a investi dans la création d’une infrastructure sur « Rostov – Scène » 60 millions de roubles, de la technologie de communications « Rostov-Scène » peut être considéré comme unique.

« Il est très difficile de lui-même: c’est la coupe, et les rangées de personnes, et un grand nombre de dépendances. Tout cela pour couvrir la communication. Totalement c’est environ 22 secteurs des systèmes d’antennes, qui ont узконаправленную de conception spéciale et ne gênent pas les uns les autres. En outre, ils sont маломощными, il n’affectent pas la santé des gens », dit – il.

Dans la société affirment que les problèmes de communication ne sera pas seulement dans les tribunes, mais dans подтрибунных les locaux où sera installé un total de 300 antennes. Ils doivent veiller à maintenir le signal de réception, dans les vestiaires, services d’entraneur, ainsi que d’une salle de conférences, centre de presse, des magasins et des cafés.

« Encore au stade de la planification, nous avons pris en compte toutes les nuances, et prévue de la puissance, plutôt redondant… le Réseau survivra, même si en ligne sortiront simultanément toutes les personnes présentes dans le stade abonnés », – a expliqué TASS le service de presse de la station de motoculture.

Durant la coupe du monde 2018, la société prévoit de déployer de Rostov dans la zone de test pour la technologie de la cinquième génération de téléphonie mobile 5G, le lancement de l’exploitation commerciale prévue après 2020. « Au cours des négociations vont, de l’équipement sous la est un, est prévue une aire de jeu pour 5G, nous sommes en attente de la décision du régulateur », a déclaré Марьясов.

Prévoir

Les autres opérateurs de télécommunications, qui sont en cours de préparation à l’installation de l’équipement, à « Rostov – Scène », aussi ne doutent de la capacité des réseaux de supporter les charges de pointe, cependant prêts, si nécessaire, de puiser dans la puissance supplémentaire.

« En cas de besoin, nous sommes prêts à déployer mobile, station de base, ce qui donnera plus de puissance de réseau… Après l’entrainement, le match au début d’avril, une fois de plus sur l’évaluation du réseau et, si nécessaire, faites supplémentaire techniques de configuration », dit – TASS, le représentant de la société « Vimpelcom » (marque « Beeline ») à Rostov-sur-le-Don.

Selon le directeur De la division « haut-parleur » d’Alexis Barkova, des problèmes de communication ne sera pas seulement sur le stade, mais aussi d’autres objets de la coupe du monde 2018 à Rostov.

« La vitesse moyenne de transfert de données dans Платове déjà aujourd’hui sont de l’ordre de 70 Mbit/s… le Travail sur l’amélioration de la qualité de la communication vocale et les services de l’internet mobile, nous menons et dans les principaux points de sportif et d’activités de loisirs dans le cadre de la coupe du monde 2018 – l’entreprise met à Rostov technique individuelle de programme sur l’amélioration de la qualité de la couverture des réseaux de communication sur les principaux sites du tournoi de formation les bases, les hôtels, les bureaux du comité d’organisation et les fans zones », – a déclaré Barkov TASS.

IT de sport et de loisirs

Selon le chef régional, ministère des communications, la nouvelle infrastructure informatique n’est pas seulement sur les besoins de la coupe du monde 2018, mais aussi sur l’avenir des sports-le cluster touristique, qui prévoit de construire sur la rive gauche de Rostov.

« Nous avons prévu la connexion à des systèmes de télécommunications de l’ensemble de la zone de loisirs, où il est prévu la création sportif de cluster – objets, qui doivent avoir « l’armement » de l’outil de communication du tableau de bord, qui doit mettre en relief les résultats, à des marqueurs, des trackers, qui doivent figurer sur tous les types de sport, y compris le tapis de course. Et les hommes d’affaires, qui avait construit des hôtels et restaurants, seront en mesure de communiquer vos objets à un réseau de télécommunications, ainsi que de développer quelque chose de nouveau », a déclaré Лопаткин TASS.

Après le championnat de rive gauche de la partie de Rostov développer activement, a dit plus tôt, et le gouverneur de l’oblast de Rostov Vasily Golubev. Selon lui, il est prévu de construire un complexe de divertissement de l’eau à 5 milliers de visiteurs par jour, la salle de concert et un hall d’exposition, l’école de sport, un palais de glace, en outre, la possibilité d’un quartier résidentiel.

La coupe du monde à Rostov-sur-le-Don

Une première dans l’histoire de la Russie à domicile coupe du monde de football aura lieu du 14 juin au 15 juillet 2018. Les matchs du tournoi prendront Moscou, Saint – Pétersbourg, Kaliningrad, Volgograd, Kazan, Nijni-Novgorod, Samara, Saransk, Rostov – sur-le-Don, Ekaterinbourg et de Sotchi.

À Rostov-sur-le-Don se dérouleront cinq matches de la coupe du monde 2018: quatre matchs de la phase de groupe et un match de 1/8 de finale. On sait que la « Rostov-Scène » joueront préfabriqués le Brésil, la Suisse, l’Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Mexique, l’Islande et la Croatie.