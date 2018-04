MOSCOU, 3 avril. /TASS/. Le grand prix de la prestigieuse professionnelle de la prime киноизобразительного de l’art « carré Blanc » a remporté l’opérateur de Vladimir Bašta pour le travail sur le film réalisé par Dmitri Kiselev « premiers ». Le nom du gagnant a appelé mardi, lors de la cérémonie dans « Gogol ».

Ayant reçu une prime, l’opérateur a indiqué que, pour lui, était une victoire déjà entrer dans un certain nombre de candidats. La victoire de même pour lui est inattendue, il est touché par cet événement.

La bande des « premiers Temps » raconte les événements des années 60 du siècle dernier, quand l’URSS et les etats-UNIS ont lutté pour le championnat de la course à l’espace. Les personnages principaux de l’oeuvre – un pilote militaire de Paul Belyaev et son jeune coéquipier, Alexei Leonov, ils se préparent à la première sortie de l’homme dans l’espace.

Vladimir Bašta, diplômé de la кинооператорского de la faculté de Conférences (atelier de L. Vi Kalachnikov). En 2011, il avait déjà reçu un prix au « carré Blanc » pour le travail sur le film « Kandahar ». Dans la même année, il a été nominé avec le film « la forteresse de Brest », et en 2014 avec le film « le Géographe globe propyl ». Bogdan est membre de l’Union des cinéastes et de la Guilde кинооператоров et membre professionnel du commonwealth opérateurs européens du cinéma IMAGO.

La contribution spéciale de

A remporté le prix « Pour sa contribution à la операторское arts » le nom de Sergei Урусевского cette fois est devenu directeur de la photographie, artiste émérite de la RSFSR, artiste du peuple de RUSSIE Anatoli Мукасей. « Je suis très excité. Merci. Je suis très excité et heureux », a déclaré Мукасей, recevant le prix. Il a souhaité à tous les opérateurs de se concentrer sur « la créativité, l’amour de la profession et de tout simplement de l’amour ».

Ses travaux sont uniques et facilement adorent mémorable marques, comme, par exemple, « un sol humide, qui apprennent tous les opérateurs », a indiqué la chanteuse et actrice du film « l’Épouvantail » de Christina Aguilera, en remettant le prix Мукасею. La salle s’est félicité de l’assistant debout.

Мукасей a retiré plus de 40 films, a travaillé avec des réalisateurs Roland Bykov, Alexei Кореневым, Eldar Ryasanov et al.

Sur le prix et le jury

Le jury de cette saison sont entrés directeur de la photographie Michael Агранович (président), кинооператоры Paul Poings, Dmitri Яшонков, compositeur Maxime Période, l’artiste Leonid Kipnis, réalisé par Nicolas Dostal, киновед Pierre des Gaffes.

La récompense « carré Blanc » a été créé en 2004. Son but – le soutien кинооператорского de l’art et de la promotion de meilleures œuvres nationale de l’opérateur de l’école. La cérémonie de remise des prix est peut-être le seul jour de l’année où les opérateurs tombent « dans l’image », en devenant les protagonistes de la soirée.

Parmi les organisateurs de la prime de Guilde кинооператоров de l’Union des cinéastes de la fédération de RUSSIE, avec la participation du Ministère de la culture de la fédération de RUSSIE et de la Fondation Russe pour la culture.